Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T11:30+0300
https://ria.ru/20200123/1563767984.html
Жириновский предложил переименовать должность зампреда Совбеза
https://cdn23.img.ria.ru/images/156377/00/1563770037_0:0:3085:1735_1036x0_80_0_0_54cbfb22ae53a776182dc8875a7dfb78.jpg
РИА Новости

Жириновский предложил переименовать должность зампреда Совбеза

10:49 23.01.2020 (обновлено: 11:30 23.01.2020)
2174
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 января 2020
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 января 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 января 2020
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность зампредседателя Совбеза в вице-президента.
"Должность зампредседателя Совета безопасности лучше назвать как во всем мире - вице-президент страны, второй человек в стране. И пусть он также курирует силовой блок", - заявил Жириновский журналистам.
Он также рассказал, что ЛДПР о содержании поправок в конституцию, которые фракция внесет на рассмотрение. "Меняем конституцию. Отличная возможность исправить давнюю несправедливость, наконец, подчеркнуть роль русского народа. Давайте в преамбуле напишем не "Многонациональный народ РФ...", а "Русский и другие народы...". Никакой дискриминации в этом нет, русский действительно самый многочисленный, государствообразующий народ", - сказал Жириновский.
Также, по его мнению, нужно ввести единое территориальное деление без национальных названий. "Нынешняя система, ленинская, - это прямое ущемление. Если есть регион, именованный по названию одного народа, то, получается, другим народам там не место?" - сказал он.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сообщал, что поддержит законопроект о поправке к конституции в первом чтении, но предложит свои поправки ко второму чтению.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ, позже подписал указ о его назначении на этот пост. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. На прошлой неделе президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя. В четверг законопроект Госдума рассмотрит в третьем, окончательном чтении.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
19 января, 14:56Формирование нового правительства
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.
Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Также в документе отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
В понедельник в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Поправка направлена на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Пленарное заседание Государственной Думы
21 января, 14:31
В Госдуме назвали сроки введения в Совбез должности зампредседателя
17100327
Обсудить 6
Дмитрий МедведевЛДПРГосдума РФВладимир ПутинВладимир ЖириновскийМоскваРоссияПолитика
Рекомендуем
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Турчак считает, что правительство остается партийным
Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии Единая Россия
Неверов назвал обновление кабмина ответом на запросы общества
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Эсмаил Каани
США пригрозили новому командующему "Кудс" повторением судьбы Сулеймани
Здание Государственной думы России в Москве
В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Глава МИД Израиля объяснил, почему россиянам отказывают во въезде
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Строительство газопровода Северный поток — 2
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока — 2"
День памяти жертв Холокоста в Яд ва-Шем, Иерусалим
От Путина ждут важного решения. Чем взбудоражен Израиль
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Наталья Поклонская
Поклонская: участников похода на Крым встретят "автозаки с шариками"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский сообщил о переговорах с Москвой по обмену всех задержанных
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на предложение Водонаевой оштрафовать ее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Лента новостейМолния