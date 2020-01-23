Жириновский предложил переименовать должность зампреда Совбеза

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность зампредседателя Совбеза в вице-президента.

"Должность зампредседателя Совета безопасности лучше назвать как во всем мире - вице-президент страны, второй человек в стране. И пусть он также курирует силовой блок", - заявил Жириновский журналистам.

Он также рассказал, что ЛДПР о содержании поправок в конституцию, которые фракция внесет на рассмотрение. "Меняем конституцию. Отличная возможность исправить давнюю несправедливость, наконец, подчеркнуть роль русского народа. Давайте в преамбуле напишем не "Многонациональный народ РФ...", а "Русский и другие народы...". Никакой дискриминации в этом нет, русский действительно самый многочисленный, государствообразующий народ", - сказал Жириновский.

Также, по его мнению, нужно ввести единое территориальное деление без национальных названий. "Нынешняя система, ленинская, - это прямое ущемление. Если есть регион, именованный по названию одного народа, то, получается, другим народам там не место?" - сказал он.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сообщал, что поддержит законопроект о поправке к конституции в первом чтении, но предложит свои поправки ко второму чтению.

Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ, позже подписал указ о его назначении на этот пост. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. На прошлой неделе президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя. В четверг законопроект Госдума рассмотрит в третьем, окончательном чтении.

Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.

Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Также в документе отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.