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У прибывшего из Китая россиянина не обнаружили признаков коронавируса
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РИА Новости

У прибывшего из Китая россиянина не обнаружили признаков коронавируса

10:38 23.01.2020 (обновлено: 11:48 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра регистрирует образцы крови
Медицинская сестра регистрирует образцы крови
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра регистрирует образцы крови. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. У россиянина, прибывшего с температурой в Санкт-Петербург из Китая, где зафиксирована вспышка нового вида коронавируса, пока не нашли клинических и лабораторных признаков этого заболевания.
"Диагностические мероприятия продолжаются, биоматериал отправлен в сертифицированную вирусологическую лабораторию", — сказала РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
Мужчина обратился к медикам в среду, сразу после прилета из Шанхая. Его госпитализировали с одышкой и температурой 38 градусов.
Кроме него, в инфекционное отделение доставили гражданина Китая, который прибыл в Россию неделю назад. У него подозрения на коронавирус не подтвердились.
По последним данным, оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.
Россиянин рассказал, что аналогичные симптомы, но в более ярко выраженной форме, выявлены у его подруги, которая вернулась из Китая тремя днями ранее и находится на обследовании в инфекционной больнице Минска.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Установлено, что он передается от человека к человеку. Среди начальных симптомов — повышение температуры и кашель. Сейчас болеют 571 человек, 17 умерли.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
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Распространение нового коронавирусаКитайСанкт-ПетербургВ мире
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