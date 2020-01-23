У прибывшего из Китая россиянина не обнаружили признаков коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. У россиянина, прибывшего с температурой в Санкт-Петербург из Китая, где зафиксирована вспышка нового вида коронавируса, пока не нашли клинических и лабораторных признаков этого заболевания.

"Диагностические мероприятия продолжаются, биоматериал отправлен в сертифицированную вирусологическую лабораторию", — сказала РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.

Мужчина обратился к медикам в среду, сразу после прилета из Шанхая. Его госпитализировали с одышкой и температурой 38 градусов.

Кроме него, в инфекционное отделение доставили гражданина Китая, который прибыл в Россию неделю назад. У него подозрения на коронавирус не подтвердились.

По последним данным, оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Россиянин рассказал, что аналогичные симптомы, но в более ярко выраженной форме, выявлены у его подруги, которая вернулась из Китая тремя днями ранее и находится на обследовании в инфекционной больнице Минска.