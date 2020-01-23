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Глава Ленинского городского округа Подмосковья подал в отставку
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РИА Новости

Глава Ленинского городского округа Подмосковья подал в отставку

10:33 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧиновники
Чиновники
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Чиновники. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Глава Ленинского муниципального района Московской области Валерий Венцаль подал в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Глава Ленинского муниципального района Московской области Валерий Венцаль досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Исполнительно-распорядительные полномочия главы Ленинского муниципального района возложены на первого заместителя главы Ленинского муниципального района Спасского А.П.", - говорится в сообщении.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области назначен на 14 февраля 2020 года, добавили в ведомстве.
Валерий Венцаль занимал пост главы Ленинского муниципального района с июля 2018 года.
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Вчера, 17:47
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
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МоскваМосковская областьПолитика
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