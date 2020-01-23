Глава Ленинского городского округа Подмосковья подал в отставку

"Глава Ленинского муниципального района Московской области Валерий Венцаль досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Исполнительно-распорядительные полномочия главы Ленинского муниципального района возложены на первого заместителя главы Ленинского муниципального района Спасского А.П.", - говорится в сообщении.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области назначен на 14 февраля 2020 года, добавили в ведомстве.