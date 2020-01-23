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Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ по разработке газа у Кипра
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РИА Новости

Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ по разработке газа у Кипра

10:22 23.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ по разработке газовых месторождений у побережья Кипра, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу отметил, что Евросоюз начал применять двойные стандарты в отношении соблюдении прав турко-киприотов на углеводородные запасы острова.
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"Мы предложили ЕС быть честным посредником до тех пор, пока эта проблема не будет решена. ЕС обязан защищать права и киприотов-турок, не только киприотов-греков, но, к сожалению, они проявляли двойные стандарты и лицемерие. В частности, по кипрскому вопросу мы обратились к ЕС и другим субъектам с просьбой найти решение, которое гарантировало бы права киприотов-турок на углеводородные запасы, что все стороны, в том числе и киприоты-греки, категорически отвергли", - сказал он.
Министр подчеркнул, что при разработке кипрских месторождений турко-киприоты и греко-киприоты должны работать вместе. Но этого пока не происходит, а Евросоюз защищает интересы греческой стороны, так как Греция является членом ЕС.
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"Поэтому в отношении таких односторонних действий, как бурение, или эксплуатация, или разведка, я думаю, они должны научиться делиться и работать вместе. Турецкая сторона готова к этому. Это также то, что обсуждали, президенты Эрдоган и Путин, и в будущем, я думаю, здесь есть место и для сотрудничества между Турцией и Россией", - добавил он.

Читайте полный текст интервью Мевлюта Чавушоглу >>
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Мевлют ЧавушоглуЕвросоюзКипрТурцияРоссияВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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