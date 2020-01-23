Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ по разработке газа у Кипра

"Мы предложили ЕС быть честным посредником до тех пор, пока эта проблема не будет решена. ЕС обязан защищать права и киприотов-турок, не только киприотов-греков, но, к сожалению, они проявляли двойные стандарты и лицемерие. В частности, по кипрскому вопросу мы обратились к ЕС и другим субъектам с просьбой найти решение, которое гарантировало бы права киприотов-турок на углеводородные запасы, что все стороны, в том числе и киприоты-греки, категорически отвергли", - сказал он.