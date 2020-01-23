Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ по разработке газа у Кипра

ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ по разработке газовых месторождений у побережья Кипра, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу отметил, что Евросоюз начал применять двойные стандарты в отношении соблюдении прав турко-киприотов на углеводородные запасы острова.
"Мы предложили ЕС быть честным посредником до тех пор, пока эта проблема не будет решена. ЕС обязан защищать права и киприотов-турок, не только киприотов-греков, но, к сожалению, они проявляли двойные стандарты и лицемерие. В частности, по кипрскому вопросу мы обратились к ЕС и другим субъектам с просьбой найти решение, которое гарантировало бы права киприотов-турок на углеводородные запасы, что все стороны, в том числе и киприоты-греки, категорически отвергли", - сказал он.
Министр подчеркнул, что при разработке кипрских месторождений турко-киприоты и греко-киприоты должны работать вместе. Но этого пока не происходит, а Евросоюз защищает интересы греческой стороны, так как Греция является членом ЕС.
"Поэтому в отношении таких односторонних действий, как бурение, или эксплуатация, или разведка, я думаю, они должны научиться делиться и работать вместе. Турецкая сторона готова к этому. Это также то, что обсуждали, президенты Эрдоган и Путин, и в будущем, я думаю, здесь есть место и для сотрудничества между Турцией и Россией", - добавил он.