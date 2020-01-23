Израиль будет бороться с героизацией антисемитских лидеров

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Еврейское государство будет бороться с попытками героизации антисемитских лидеров, заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац, напомнив, что уничтожению евреев в Европе предшествовала антисемитская пропаганда нацистов.
Министр иностранных дел Израиля ответил на вопросы корреспондента РИА Новости накануне открытия в Иерусалиме пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим.
"Борьба с антисемитизмом – это основа существования государства Израиль. Даже спустя 75 лет после холокоста мы, к сожалению, видим проявления антисемитизма во всем мире. Мы продолжим бороться с этим явлением и с попытками героизации антисемитских лидеров", - сказал Кац.
Министр иностранных дел Израиля назвал предстоящий Всемирный форум памяти жертв холокоста, открывающийся в среду в Иерусалиме, демонстрацией позиции мировых лидеров по отношению к антисемитизму.
"Приезд в Израиль лидеров из более 40 стран на мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения узников Освенцима (Аушвиц-Биркенау) в эти дни в Иерусалиме - это четкое проявление позиции мировых лидеров против антисемитизма. Это также напоминание о том, что уничтожению евреев в Европе предшествовала антисемитская пропаганда нацистов", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Гостями форума станут представители более 60 международных делегаций. Среди гостей, президентом Израиля Реувеном Ривлиными - президент РФ Владимир Путин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи 45 стран.
На конференции в музее Яд Вашем запланированы речи Владимира Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля.