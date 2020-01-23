Израиль будет бороться с героизацией антисемитских лидеров

"Приезд в Израиль лидеров из более 40 стран на мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения узников Освенцима (Аушвиц-Биркенау) в эти дни в Иерусалиме - это четкое проявление позиции мировых лидеров против антисемитизма. Это также напоминание о том, что уничтожению евреев в Европе предшествовала антисемитская пропаганда нацистов", - заявил глава внешнеполитического ведомства.