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Израиль будет бороться с героизацией антисемитских лидеров
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РИА Новости

Израиль будет бороться с героизацией антисемитских лидеров

10:18 23.01.2020 (обновлено: 13:32 23.01.2020)
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© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Еврейское государство будет бороться с попытками героизации антисемитских лидеров, заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац, напомнив, что уничтожению евреев в Европе предшествовала антисемитская пропаганда нацистов.
Министр иностранных дел Израиля ответил на вопросы корреспондента РИА Новости накануне открытия в Иерусалиме пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим.
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"Борьба с антисемитизмом – это основа существования государства Израиль. Даже спустя 75 лет после холокоста мы, к сожалению, видим проявления антисемитизма во всем мире. Мы продолжим бороться с этим явлением и с попытками героизации антисемитских лидеров", - сказал Кац.
Министр иностранных дел Израиля назвал предстоящий Всемирный форум памяти жертв холокоста, открывающийся в среду в Иерусалиме, демонстрацией позиции мировых лидеров по отношению к антисемитизму.
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"Приезд в Израиль лидеров из более 40 стран на мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения узников Освенцима (Аушвиц-Биркенау) в эти дни в Иерусалиме - это четкое проявление позиции мировых лидеров против антисемитизма. Это также напоминание о том, что уничтожению евреев в Европе предшествовала антисемитская пропаганда нацистов", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Гостями форума станут представители более 60 международных делегаций. Среди гостей, президентом Израиля Реувеном Ривлиными - президент РФ Владимир Путин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи 45 стран.
На конференции в музее Яд Вашем запланированы речи Владимира Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля.
Читайте полный текст интервью Исраэля Каца>>
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Исраэль КацНовости - Религия и мировоззрениеМИД Израиля‎ИзраильВ мире
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