Исраэль Кац: Израиль борется с героизацией антисемитов

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в преддверии открытия Всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме рассказал в интервью РИА Новости, что в Израиле высоко оценивают визит Путина, пообещал бороться с попытками героизации антисемитских лидеров, дал оценку военной координации в Сирии и объяснил, почему россиянам часто отказывают во въезде в Израиль.

— Господин министр, сближает ли, по вашему мнению, Россию и Израиль общее отношение к итогам Второй мировой войны?

— Израиль ценит роль Советского Союза во Второй мировой войне. Мы помним и никогда не забудем тот факт, что Красная армия освободила Освенцим. Мы также высоко ценим вклад в общую победу и других стран антигитлеровской коалиции. Мы не забываем о том, что в военных действиях принимали участие сотни тысяч евреев в армиях разных стран мира, в том числе около полумиллиона в составе Красной армии. Также мы помним о евреях-партизанах, восставших узниках гетто и концлагерей и других участниках антифашистского Сопротивления.

— В Иерусалиме откроется памятник ленинградским блокадникам. Как вы относитесь к этому событию?

— Открытие памятника состоится 23 января. Израиль ценит важную роль Красной армии в победе над фашистской Германией и в освобождении узников Освенцима, а также других лагерей смерти. Мы также ценим участие президента Владимира Путина в мероприятиях, приуроченных к этой дате. Мы знаем об ужасах блокады Ленинграда и об огромном количестве погибших, среди которых было немало евреев. Мы гордимся тем, что в нашей столице Иерусалиме президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху откроют памятник, посвященный жертвам блокады, а также защитникам города на Неве.

— Как вы оценили бы сложившиеся отношения между Россией и Израилем? Насколько при этом важны личные доверительные отношения, сложившиеся между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху?

— Я позитивно оцениваю развитие отношений Израиля и России. Частые визиты премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву свидетельствуют об особом уровне взаимопонимания между нашими лидерами и, как следствие, взаимопонимании между нашими государствами и народами.

— Как вы оцениваете сегодняшний уровень антисемитизма в мире и в Европе?

— Приезд в Израиль лидеров из более 40 стран на мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения узников Освенцима (Аушвиц-Биркенау), это четкое проявление позиции мировых лидеров против антисемитизма. Это также напоминание о том, что уничтожению евреев в Европе предшествовала антисемитская пропаганда нацистов.

— Что вы скажете о попытках героизации деятелей военного периода, имевших отношение к убийству евреев и исповедовавших антисемитскую идеологию, которые предпринимаются сейчас в некоторых странах Восточной Европы?

— Борьба с антисемитизмом — это основа существования государства Израиль. Даже спустя 75 лет после Холокоста мы, к сожалению, видим проявления антисемитизма во всем мире. Мы продолжим бороться с этим явлением и с попытками героизации антисемитских лидеров.

— Какие вопросы вы считаете сегодня самыми актуальными в российско-израильских отношениях в политическом, гуманитарном плане и в вопросах безопасности?

— Сегодня важны различные направления. Отношения между нашими государствами продвигаются во многих сферах, в том числе важен вопрос туризма между Израилем и РФ. Туризм — важный импульс для экономики страны и фактор для улучшения взаимопонимания между нашими народами. В 2019 году число туристов, прибывших из России в Израиль, составило более 320 тысяч. Нам важно, чтобы гости из-за границы максимально хорошо провели время в Израиле. Для нас также важно решить вопрос участившихся в последнее время случаев нелегального пребывания иностранных туристов в нашей стране из числа россиян. Эта основная причина, по которой мы должны убедиться, что цель визита граждан России — туризм. В случае если есть основания для подозрений, что причина другая, нам приходится отказывать во въезде. Точно так же, как и другие страны, в том числе и Россия, мы предпринимаем шаги, необходимые для того, чтобы не допустить прибытия иностранных граждан в Израиль для незаконного трудоустройства под видом туризма. Важно то, что между нашим странами ведется продуктивный профессиональный диалог и в этой сфере, и мы надеемся найти приемлемое решение, которое поможет сократить это явление и развить туристическую сферу.

— На каком уровне сегодня находится военно-техническое взаимодействие Израиля и России в Сирии?

— Существует определенная система координации с целью предотвращения конфронтации военных структур Израиля и России в Сирии. Координация осуществляется под контролем лидеров двух стран. Это очень важное сотрудничество на благо интересов обеих сторон.

— Израиль находится на пороге выборов. Как вы думаете, сохранит ли страна преемственность в отношениях с Россией после избрания нового Кнессета?

— Да. Отношения между нашим странами основываются на взаимном уважении и на общих интересах. Важен и тот факт, что в Израиле проживает большое количество русскоязычных граждан. Они способствуют созданию тесных культурно-исторических связей между нашими государствами и народами

— Что вы считаете необходимым сделать, чтобы предотвратить создание Ираном ядерного оружия, которое, как полагают в военной разведке Израиля, Тегеран может получить уже через год.