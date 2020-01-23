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Путин прибыл в Израиль
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РИА Новости

Путин прибыл в Израиль

10:13 23.01.2020 (обновлено: 11:25 23.01.2020)
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© REUTERS / Oded Balilty/PoolПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Израиль. 23 января 2020
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Израиль. 23 января 2020
© REUTERS / Oded Balilty/Pool
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Израиль. 23 января 2020
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль, где встретится с президентом и премьер-министром этой страны Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, а также примет участие в международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".
Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было решено сократить его до одного дня. В четверг Путин встретится с Ривлином и Нетаньяху, выступит первым в качестве главного гостя на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", примет участие в передаче ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера, а также вместе с израильским премьер-министром и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III встретится с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
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Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на переговорах с Нетаньяху будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе в торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Как говорил Ушаков, особое внимание будет уделено положению на Ближнем Востоке, включая эскалацию напряженности вокруг Ирана, обстановке в Сирии, положению дел в палестино-израильском урегулировании.
Как говорил Ушаков, график президента в Израиле будет очень насыщенным, потому если какие-либо встречи с лидерами других стран и будут, то только короткими и на ногах. Из министров сопровождать Путина будет только глава МИД Сергей Лавров, также в Израиль едут представители других министерств, но не на уровне глав ведомств.
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
03:31
Межгосударственные отношения России и Израиля
2320004
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СобиборРеувен РивлинЮрий УшаковСергей ЛавровВладимир ПутинИерусалимЛеонСирияВ мире
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