ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль, где встретится с президентом и премьер-министром этой страны Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, а также примет участие в международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".

Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было решено сократить его до одного дня. В четверг Путин встретится с Ривлином и Нетаньяху, выступит первым в качестве главного гостя на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", примет участие в передаче ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера, а также вместе с израильским премьер-министром и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III встретится с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.

Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на переговорах с Нетаньяху будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе в торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Как говорил Ушаков, особое внимание будет уделено положению на Ближнем Востоке, включая эскалацию напряженности вокруг Ирана, обстановке в Сирии, положению дел в палестино-израильском урегулировании.