Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-23T16:23+0300
https://ria.ru/20200123/1563766411.html
Глава МИД Израиля объяснил, почему россиянам отказывают во въезде
https://cdn25.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_0:75:3071:1802_1036x0_80_0_0_e8c28703f12f41bc86fdb49c5fccb73b.jpg
РИА Новости

Глава МИД Израиля объяснил, почему россиянам отказывают во въезде

10:07 23.01.2020 (обновлено: 16:23 23.01.2020)
7457
© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал попытки незаконного трудоустройства главной причиной отказов во въезде в страну российским туристам.
"Туризм - важный импульс для экономики страны и фактор для улучшения взаимопонимания между нашими народами. В 2019 году число туристов, прибывших из России в Израиль, составило более 320 тысяч. Нам важно, чтобы гости из-за границы максимально хорошо провели время в Израиле. Для нас также важно решить вопрос участившихся в последнее время случаев нелегального пребывания иностранных туристов в нашей стране из числа россиян. Это основная причина, по которой мы должны убедиться, что цель визита граждан России - туризм. В случае, если есть основания для подозрений, что причина другая, нам приходится отказывать во въезде. Точно так же как и другие страны, в том числе и Россия, мы предпринимаем шаги, необходимые для того, чтобы не допустить прибытия иностранных граждан в Израиль для незаконного трудоустройства под видом туризма", - сказал Кац в интервью РИА Новости.
Министр отметил, между странами ведется продуктивный и профессиональный диалог по этой проблеме.
"Мы надеемся найти приемлемое решение, которое поможет сократить это явление и развить туристическую сферу", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Израиля.
Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тысячи россиян отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну. Вопрос обсуждался на плановых консультациях по консульским вопросам в декабре.
Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.
Читайте полный текст интервью Исраэля Каца>>
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
03:31
Межгосударственные отношения России и Израиля
58920221
Обсудить 1
ТуризмИсраэль КацМИД Израиля‎Тель-АвивРоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ рассказало о провале Зеленского в Давосе
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Игрушка в палате детской больницы
Медики рассказали о "пьяном" мальчике, госпитализированном в Саратове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
Лента новостейМолния