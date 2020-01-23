Глава МИД Израиля объяснил, почему россиянам отказывают во въезде

"Туризм - важный импульс для экономики страны и фактор для улучшения взаимопонимания между нашими народами. В 2019 году число туристов, прибывших из России в Израиль, составило более 320 тысяч. Нам важно, чтобы гости из-за границы максимально хорошо провели время в Израиле. Для нас также важно решить вопрос участившихся в последнее время случаев нелегального пребывания иностранных туристов в нашей стране из числа россиян. Это основная причина, по которой мы должны убедиться, что цель визита граждан России - туризм. В случае, если есть основания для подозрений, что причина другая, нам приходится отказывать во въезде. Точно так же как и другие страны, в том числе и Россия, мы предпринимаем шаги, необходимые для того, чтобы не допустить прибытия иностранных граждан в Израиль для незаконного трудоустройства под видом туризма", - сказал Кац в интервью РИА Новости.