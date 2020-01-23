В Госдуме рассказали о вариантах голосования по изменению Конституции

"Специально мы (рабочая группа) занимаемся тем, что эту процедуру голосования, она очень важна, (прорабатываем). Есть предложения сделать вообще в выходной... Может быть, несколько дней, неделю целую. Это все обсуждается. Рецепта нет", - сказал Крашенинников.