В Госдуме рассказали о вариантах голосования по изменению Конституции

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке поправки в конституцию обсуждает несколько вариантов проведения всероссийского голосования: есть предложения провести его в выходной либо в течение нескольких дней - до недели, сообщил журналистам сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Специально мы (рабочая группа) занимаемся тем, что эту процедуру голосования, она очень важна, (прорабатываем). Есть предложения сделать вообще в выходной... Может быть, несколько дней, неделю целую. Это все обсуждается. Рецепта нет", - сказал Крашенинников.