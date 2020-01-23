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В Госдуме рассказали о вариантах голосования по изменению Конституции
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РИА Новости

В Госдуме рассказали о вариантах голосования по изменению Конституции

10:03 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке поправки в конституцию обсуждает несколько вариантов проведения всероссийского голосования: есть предложения провести его в выходной либо в течение нескольких дней - до недели, сообщил журналистам сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Специально мы (рабочая группа) занимаемся тем, что эту процедуру голосования, она очень важна, (прорабатываем). Есть предложения сделать вообще в выходной... Может быть, несколько дней, неделю целую. Это все обсуждается. Рецепта нет", - сказал Крашенинников.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
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Павел КрашенинниковГосдума РФПолитика
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