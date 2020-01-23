В Крыму рассказали, зачем меджлису* нужен "поход" на полуостров

"С помощью экстремистской акции Чубаров со своим меджлисом резко повышает ставки, пытаясь понравиться своим заокеанским покровителям. Постепенно он становится им ненужным, как это видно в истории с прекращением государственного финансирования телеканала "ATR" на Украине", - сказал РИА Новости Молохов.