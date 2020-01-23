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В Крыму рассказали, зачем меджлису* нужен "поход" на полуостров
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РИА Новости

В Крыму рассказали, зачем меджлису* нужен "поход" на полуостров

10:01 23.01.2020 (обновлено: 10:02 23.01.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsКонтрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом
Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом
© AP Photo / Sergei Grits
Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Объявленный марш представителей "Меджлиса крымско-татарского народа"* на Крым продиктован желанием понравиться своим заокеанским покровителям, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
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"С помощью экстремистской акции Чубаров со своим меджлисом резко повышает ставки, пытаясь понравиться своим заокеанским покровителям. Постепенно он становится им ненужным, как это видно в истории с прекращением государственного финансирования телеканала "ATR" на Украине", - сказал РИА Новости Молохов.
Молохов также отметил, что крымским татарам, проживающим непосредственно в Крыму, подавно не нужен "мнимый лидер, который пытается устроить кровавую бойню".
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Бахчисарай
07:54
Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Россию
38104205
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Рефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаКрымУкраинаВ мире
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