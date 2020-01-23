Россиянин, проверяемый на коронавирус, рассказал о состоянии подруги

Как сообщала РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора, в среду в Санкт-Петербурге был госпитализирован с подозрением на ОРВИ гражданин России, прилетевший из Шанхая и сам обратившийся к медикам. У него были выявлены одышка и температура около 38 градусов.

Также в среду в инфекционную больницу доставили гражданина Китая, прилетевшего в Петербург из Пекина неделю назад. После обращения в коммерческое медучреждение пациента доставили в стационар с подозрением на ОРВИ. Как сообщала РИА Новости представитель комздрава города, коронавирусная инфекция у этого пациента не подтвердилась, а результаты обследования россиянина станут известны в четверг. По состоянию на вечер среды оба пациента находились в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни не было.