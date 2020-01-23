Россиянин, проверяемый на коронавирус, рассказал о состоянии подруги

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Россиянин, с повышенной температурой прилетевший в Петербург из Китая, где разрастается вспышка нового вида коронавируса, и попавший в больницу на обследование, сообщил, что аналогичные симптомы выявлены у его подруги, также прибывшей из КНР и находящейся в больнице в Минске.
Как сообщала РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора, в среду в Санкт-Петербурге был госпитализирован с подозрением на ОРВИ гражданин России, прилетевший из Шанхая и сам обратившийся к медикам. У него были выявлены одышка и температура около 38 градусов.
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Также в среду в инфекционную больницу доставили гражданина Китая, прилетевшего в Петербург из Пекина неделю назад. После обращения в коммерческое медучреждение пациента доставили в стационар с подозрением на ОРВИ. Как сообщала РИА Новости представитель комздрава города, коронавирусная инфекция у этого пациента не подтвердилась, а результаты обследования россиянина станут известны в четверг. По состоянию на вечер среды оба пациента находились в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни не было.
"Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами моя девушка… лежит в инфекционной больнице города Минска… Она вернулась из Китая двумя днями ранее", - написал пациент из России на своей странице "ВКонтакте".
По его информации, девушка обследуется "без должного особого внимания и нужных срочных процедур".
"Врачи на данный момент оказали срочную помощь, но недостаточную, дабы выяснить скорее диагноз и приступить к лечению. До сих пор не взяли экспресс-анализы", - отметил россиянин.
Комментарием белорусских медиков РИА Новости пока не располагает.