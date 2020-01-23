СР поддержит президентский проект о поправке в Конституцию

"В целом хочу сказать, что фракция "Справедливая Россия" поддержит эти поправки. Мы считаем, что это очень важный, я бы сказал, исторический момент современной истории Российской Федерации, потому что президент настаивает на том, чтобы некоторые социально-защищённые статьи конституции главенствовали над всем законодательством в сфере защиты интересов россиян", - заявил Миронов журналистам.