Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T09:57+0300
https://ria.ru/20200123/1563765875.html
СР поддержит президентский проект о поправке в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7e5baca2dd305ba91d34e4ea96e82e11.jpg
РИА Новости

СР поддержит президентский проект о поправке в Конституцию

09:57 23.01.2020
150
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что поддержит президентский проект о поправке в Конституцию, по мнению политика, это очень важный исторический момент в истории современной России.
"В целом хочу сказать, что фракция "Справедливая Россия" поддержит эти поправки. Мы считаем, что это очень важный, я бы сказал, исторический момент современной истории Российской Федерации, потому что президент настаивает на том, чтобы некоторые социально-защищённые статьи конституции главенствовали над всем законодательством в сфере защиты интересов россиян", - заявил Миронов журналистам.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
09:25Послание президента России Федеральному собранию
Крашенинников: в Конституции не будет поправки о самороспуске Госдумы
100000
Обсудить 0
Сергей МироновСправедливая РоссияМоскваРоссияПолитика
Рекомендуем
Госдума обсуждает законопроект о поправке в Конституцию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ по разработке газа у Кипра
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал ситуацию с международной помощью для Ливана
Павел Крашенинников
В Госдуме рассказали о вариантах голосования по изменению Конституции
Павел Крашенинников
Крашенинников назвал заявления о роспуске Госдумы необоснованными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев
КПРФ подготовила 12 поправок к проекту о изменении в Конституции
Вид на город Тверь
Руденя: Верхневолжье получит 438 новых автобусов
Украинский журналист Сергей Томиленко
Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году
Инвалидная коляска
Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам
Москва
Четверг в Москве может стать самым холодным днем зимы
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заседании Государственной Думы РФ в Москве
ГД рассмотрит проект о поправке в Конституцию во II чтении 11 февраля
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вице-президент Ирана поздравил Мишустина с назначением премьером
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Южного Судана
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
Лента новостейМолния