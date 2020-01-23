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Турция готова помочь Ливии в урегулировании конфликта
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РИА Новости

Турция готова помочь Ливии в урегулировании конфликта

09:46 23.01.2020 (обновлено: 10:52 23.01.2020)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
Турецкие военные
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция считает, что ливийцы должны сами договориться об урегулировании, но внешние игроки – Россия и Турция - могут помочь, если понадобиться поддержка, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы предпочитаем, чтобы они общались между собой. В будущем, если им понадобится помощь или посредничество, может быть, ООН следует активнее в этом участвовать, и если Ливии понадобится поддержка или помощь таких игроков, как мы, то мы можем на это пойти", - сказал он.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
09:19
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Министр добавил, что в Ливии Турция предпочитает, чтобы военный комитет в составе "5+5" сам предпринимал усилия для устойчивого прекращения огня, а затем обсуждал и другие вопросы.
Читайте полный текст интервью >>
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Обострение конфликта в ЛивииМевлют ЧавушоглуВсемирный экономический форумЛивияТурцияВ мире
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