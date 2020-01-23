Турция готова помочь Ливии в урегулировании конфликта

"Мы предпочитаем, чтобы они общались между собой. В будущем, если им понадобится помощь или посредничество, может быть, ООН следует активнее в этом участвовать, и если Ливии понадобится поддержка или помощь таких игроков, как мы, то мы можем на это пойти", - сказал он.