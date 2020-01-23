Турция готова помочь Ливии в урегулировании конфликта

ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция считает, что ливийцы должны сами договориться об урегулировании, но внешние игроки – Россия и Турция - могут помочь, если понадобиться поддержка, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы предпочитаем, чтобы они общались между собой. В будущем, если им понадобится помощь или посредничество, может быть, ООН следует активнее в этом участвовать, и если Ливии понадобится поддержка или помощь таких игроков, как мы, то мы можем на это пойти", - сказал он.
Министр добавил, что в Ливии Турция предпочитает, чтобы военный комитет в составе "5+5" сам предпринимал усилия для устойчивого прекращения огня, а затем обсуждал и другие вопросы.