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Турция отметила важность встречи военного комитета Ливии
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РИА Новости

Турция отметила важность встречи военного комитета Ливии

09:37 23.01.2020 (обновлено: 10:12 23.01.2020)
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© Фото : МИД РФГлава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© Фото : МИД РФ
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Первая встреча военного комитета по урегулированию в Ливии, запланированная на 28 февраля в Женеве, может сыграть решающую роль в поддержании режима прекращения огня, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Эта встреча военного комитета будет очень важной или может сыграть решающую роль в поддержании режима прекращения огня, а также в определении линий противостояния между двумя сторонами. Но в целом, встреча также может стать хорошей мерой укрепления доверия между Хафтаром и Сарраджем", - сказал он.
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Чавушоглу подчеркнул, что Турция поддержала инициативу созыва встречи в формате 5+5 между представителями правительства Файеза ас-Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, потому что такая встреча важна.
"Я надеюсь, что она сработает. Ливийцы должны начать работать вместе, а не оставаться в разных зданиях или разных комнатах. Они должны собраться вместе и работать сообща, во имя устойчивого мира, прекращения огня и прочного политического решения", - добавил министр.
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Читайте полный текст интервью Мевлюта Чавушоглу >>
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