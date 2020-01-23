Турция отметила важность встречи военного комитета Ливии

"Эта встреча военного комитета будет очень важной или может сыграть решающую роль в поддержании режима прекращения огня, а также в определении линий противостояния между двумя сторонами. Но в целом, встреча также может стать хорошей мерой укрепления доверия между Хафтаром и Сарраджем", - сказал он.