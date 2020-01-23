Турция отметила важность встречи военного комитета Ливии

ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Первая встреча военного комитета по урегулированию в Ливии, запланированная на 28 февраля в Женеве, может сыграть решающую роль в поддержании режима прекращения огня, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Эта встреча военного комитета будет очень важной или может сыграть решающую роль в поддержании режима прекращения огня, а также в определении линий противостояния между двумя сторонами. Но в целом, встреча также может стать хорошей мерой укрепления доверия между Хафтаром и Сарраджем", - сказал он.
Чавушоглу подчеркнул, что Турция поддержала инициативу созыва встречи в формате 5+5 между представителями правительства Файеза ас-Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, потому что такая встреча важна.
"Я надеюсь, что она сработает. Ливийцы должны начать работать вместе, а не оставаться в разных зданиях или разных комнатах. Они должны собраться вместе и работать сообща, во имя устойчивого мира, прекращения огня и прочного политического решения", - добавил министр.