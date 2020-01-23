Глава МИД Турции не считает нужным обсуждать санкции против Ливии

ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не считает нужным поднимать вопрос о санкциях в отношениях Ливии или других стран, которые могут нарушать оружейное эмбарго, до тех пор, пока стороны конфликта соблюдают перемирие.
"Главный вопрос и критерии - это прекращение огня, перемирие. До тех пор, пока его будут соблюдать все, мы не будем говорить о санкциях в отношении Ливии или других стран, а сосредоточимся на политическом процессе и на том, как ускорить этот процесс", - сказал Чавушоглу в интервью РИА Новости.