Глава МИД Турции не считает нужным обсуждать санкции против Ливии

"Главный вопрос и критерии - это прекращение огня, перемирие. До тех пор, пока его будут соблюдать все, мы не будем говорить о санкциях в отношении Ливии или других стран, а сосредоточимся на политическом процессе и на том, как ускорить этот процесс", - сказал Чавушоглу в интервью РИА Новости.