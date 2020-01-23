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Глава МИД Турции не считает нужным обсуждать санкции против Ливии
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РИА Новости

Глава МИД Турции не считает нужным обсуждать санкции против Ливии

09:25 23.01.2020 (обновлено: 10:12 23.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не считает нужным поднимать вопрос о санкциях в отношениях Ливии или других стран, которые могут нарушать оружейное эмбарго, до тех пор, пока стороны конфликта соблюдают перемирие.
"Главный вопрос и критерии - это прекращение огня, перемирие. До тех пор, пока его будут соблюдать все, мы не будем говорить о санкциях в отношении Ливии или других стран, а сосредоточимся на политическом процессе и на том, как ускорить этот процесс", - сказал Чавушоглу в интервью РИА Новости.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
09:19
Турция не направит новых советников в Ливию, пока действует перемирие
Читайте полный текст интервью Мевлюта Чавушоглу >>
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