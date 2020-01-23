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Турция не направит новых советников в Ливию, пока действует перемирие
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РИА Новости

Турция не направит новых советников в Ливию, пока действует перемирие

09:19 23.01.2020 (обновлено: 10:52 23.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция не будет увеличивать контингент своих военных советников в Ливии до тех пор, пока соблюдается перемирие, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Нет. Мы все договорились, что до тех пор, пока соблюдается перемирие, никто не будет посылать дополнительных советников, или войска, или наемников из соседних стран ... Все взяли на себя обязательства", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>
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Обострение конфликта в ЛивииМевлют ЧавушоглуВсемирный экономический форумЛивияТурцияВ мире
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