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https://ria.ru/20200123/1563764570.html
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
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РИА Новости

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

09:15 23.01.2020 (обновлено: 09:51 23.01.2020)
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© REUTERS / Maxar TechnologiesЛесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
© REUTERS / Maxar Technologies
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Ранее в четверг местная пожарная служба сообщила о потери связи с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро.
По данным издания Sydney Morning Herald, обломки военно-транспортного самолета C-130 Hercules были обнаружены недалеко от города Кума на юге штата. Как сообщается, погибшие были американскими гражданами.
Тушение лесных пожаров в Австралии
14 января, 08:00
Австралийские пожары тушили неправильно, а главное — не там
"Душераздирающие сообщения о гибели трех граждан США, которые были членами команды, работающей на большом авиатанкере", - сообщила в Twitter премьер штата Глэдис Береджиклян, выразив соболезнования семьям погибших и сообществу пожарных. К ней присоединился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который назвал произошедшее "ужасной трагедией".
Как добавил комиссар сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фицсиммонс, причина аварии пока неизвестна.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.
Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии
© AP Photo / Rick Rycroft

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

Контролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
1 из 13

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

© AP Photo / Rick Rycroft
© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

Последствия лесных пожаров в Австралии
2 из 13

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab
© REUTERS / Tracey Nearmy

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

Раненый кенгуру в Кобарго, Австралия
3 из 13

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

Контролируемый пожар вблизи Коррионга, Австралия
4 из 13

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards
© REUTERS / Tracey Nearmy

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

Последствия лесных пожаров в Австралии
5 из 13

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/David Mariuz

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

Последствия лесных пожаров в Австралии
6 из 13

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

© REUTERS / AAP Image/David Mariuz
© REUTERS / Tracey Nearmy

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

Жители гуляют на улице в Науре, Австралия
7 из 13

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

Тушение лесных пожаров в Австралии
8 из 13

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

Овцы выбираются с места пожара в районе Нового Южного Уэльса, Австралия. 8 января 2020
9 из 13

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© REUTERS / Tracey Nearmy

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

Пепел на берегу реки в Эдеме, Австралия
10 из 13

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

Тушение лесных пожаров в Австралии
11 из 13

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
© REUTERS / Tracey Nearmy

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

Лесные пожары в Австралии
12 из 13

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© AP Photo / Rick Rycroft

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

Тушение контролируемого пожара вблизи Томеронга, Австралия
13 из 13

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

© AP Photo / Rick Rycroft
1 из 13

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

© AP Photo / Rick Rycroft
2 из 13

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab
3 из 13

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

© REUTERS / Tracey Nearmy
4 из 13

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards
5 из 13

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

© REUTERS / Tracey Nearmy
6 из 13

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

© REUTERS / AAP Image/David Mariuz
7 из 13

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

© REUTERS / Tracey Nearmy
8 из 13

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
9 из 13

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
10 из 13

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

© REUTERS / Tracey Nearmy
11 из 13

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
12 из 13

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

© REUTERS / Tracey Nearmy
13 из 13

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

© AP Photo / Rick Rycroft
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