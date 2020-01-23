Медики рассказали о "пьяном" мальчике, госпитализированном в Саратове

"Вчера в 22:18 (21:18 мск) бригада центра медицины катастроф госпитализировала мальчика десяти лет. Его у дома № 1 по улице Большая Садовая обнаружили прохожие, которые и обратились за помощью медиков. В состоянии средней степени тяжести ребенка доставили в одну из больниц Саратова, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Предположительно, мальчик отравился неизвестным веществом", — сказала собеседница агентства.