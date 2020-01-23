СМИ: в Саратове госпитализировали пьяного десятилетнего мальчика

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Саратове госпитализировали десятилетнего мальчика в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что пьяного ребенка нашли прохожие на улице. Именно они вызвали скорую помощь.
Телеканал не располагает подробностями инцидента.
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