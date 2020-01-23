Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T10:02+0300
https://ria.ru/20200123/1563758749.html
СМИ: в Саратове госпитализировали пьяного десятилетнего мальчика
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

СМИ: в Саратове госпитализировали пьяного десятилетнего мальчика

00:24 23.01.2020 (обновлено: 10:02 23.01.2020)
20741
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Саратове госпитализировали десятилетнего мальчика в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что пьяного ребенка нашли прохожие на улице. Именно они вызвали скорую помощь.
Телеканал не располагает подробностями инцидента.
Прошлой весной агентство Sputnik Литва сообщало о рождении в Литве девочки, в крови которой обнаружили четыре промилле алкоголя.
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела младенца в Кемеровской области
30 декабря 2019, 10:23
В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги
3179295229
Обсудить 7
СаратовРоссияАлкогольПроисшествия
Рекомендуем
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Игрушка в палате детской больницы
Медики рассказали о "пьяном" мальчике, госпитализированном в Саратове
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Здание Государственной думы России в Москве
В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
19:30Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
19:29Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
19:28"Победа" предупредила о возможном подорожании билетов
Лента новостейМолния