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Роспотребнадзор назвал причину вспышки сальмонеллеза в детсаду в Югре
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РИА Новости

Роспотребнадзор назвал причину вспышки сальмонеллеза в детсаду в Югре

08:47 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 янв - РИА Новости. Готовые блюда из птицы стали причиной вспышки сальмонеллеза в детском саду в Ханты-Мансийске, где острой кишечной инфекцией заразилось более 70 воспитанников, сообщает территориальный отдел Роспотребнадзора.
Департамент здравоохранения ХМАО-Югры в середине декабря сообщал, что в детском саду "Страна чудес" в Ханты-Мансийске наблюдается "подъем заболеваемости острой кишечной инфекцией". Позже депздрав уточнил число заболевших - 77 человек, из которых 74 - дети. В больнице лечились трое воспитанников детсада и двое взрослых, "тяжелых" не было. В саду ввели карантин, который продлился неделю.
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Ситуацией заинтересовались прокуратура и следственное управление. Представитель СУСК сообщал РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По уточненным данным городского отдела Роспотребнадзора, в общей сложности заболели 72 человека, вспышку "обусловил пищевой путь передачи инфекции".
"Как предполагаемый источник рассматривается продукция птицеводства, в которой обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Факторами передачи инфекции послужили готовые блюда, приготовленные с нарушением технологии, контаминация технологического оборудования и готовых блюд сальмонеллой", - говорится в сообщении.
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В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в образовательных учреждениях автономного округа использование указанной продукции приостановлено до выхода результатов лабораторных исследований. Название предприятия, которое изготавливало продукцию, в сообщении не раскрывается.
По данному факту ведомство возбудило пять дел об административных правонарушениях, сумма штрафов составила 60 тысяч рублей. Кроме того, переданы материалы в следственные органы. От родителей пострадавших детей принимаются заявления, которые позволят им возместить ущерб и моральный вред, добавили в отделе Роспотребнадзора по Ханты-Мансийску.
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Ханты-Мансийский автономный округРоспотребнадзорПроисшествия
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