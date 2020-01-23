Роспотребнадзор назвал причину вспышки сальмонеллеза в детсаду в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 янв - РИА Новости. Готовые блюда из птицы стали причиной вспышки сальмонеллеза в детском саду в Готовые блюда из птицы стали причиной вспышки сальмонеллеза в детском саду в Ханты-Мансийске , где острой кишечной инфекцией заразилось более 70 воспитанников, сообщает территориальный отдел Роспотребнадзора.

Департамент здравоохранения ХМАО-Югры в середине декабря сообщал, что в детском саду "Страна чудес" в Ханты-Мансийске наблюдается "подъем заболеваемости острой кишечной инфекцией". Позже депздрав уточнил число заболевших - 77 человек, из которых 74 - дети. В больнице лечились трое воспитанников детсада и двое взрослых, "тяжелых" не было. В саду ввели карантин, который продлился неделю.

Ситуацией заинтересовались прокуратура и следственное управление. Представитель СУСК сообщал РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По уточненным данным городского отдела Роспотребнадзора, в общей сложности заболели 72 человека, вспышку "обусловил пищевой путь передачи инфекции".

"Как предполагаемый источник рассматривается продукция птицеводства, в которой обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Факторами передачи инфекции послужили готовые блюда, приготовленные с нарушением технологии, контаминация технологического оборудования и готовых блюд сальмонеллой", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в образовательных учреждениях автономного округа использование указанной продукции приостановлено до выхода результатов лабораторных исследований. Название предприятия, которое изготавливало продукцию, в сообщении не раскрывается.