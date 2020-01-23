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В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
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РИА Новости

В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков

08:27 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 23 янв - РИА Новости. Водитель вахтового автобуса предстанет перед судом за ДТП в Кузбассе, в результате которого восемь горняков погибли, сообщает управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе.
На разрезе "Распадский" в Междуреченске Кемеровской области 8 февраля 2019 года вахтовый автомобиль упал в обрыв. Ранее сообщалось, что в машине находились 22 человека, шестеро из них погибли, 16 пострадали. Как сейчас уточняется в релизе, "погибли восемь работников предприятия, находившиеся в автомобиле, еще четверым работникам причинен тяжкий вред здоровью".
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"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего водителя угледобывающего предприятия Кемеровской области-Кузбасса, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что водитель служебного автотранспорта, нарушая требования промышленной безопасности опасного производственного объекта при перевозке 23 работников предприятия, не справился с управлением и съехал с площадки для бурения в забой с высоты около 10 метров, в результате чего вахтовка опрокинулась.
Отмечается, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Междуреченский городской суд Кемеровской области.
Прокуратура
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