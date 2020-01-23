Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса

СЕУЛ, 23 янв – РИА Новости. МИД Южной Кореи повысил до второго уровня степень опасности и попросил граждан воздержаться от поездок в китайский город Ухань , где продолжается вспышка коронавируса - 2019-nCoV.

Второй уровень опасности означает рекомендацию МИД РК гражданам воздержаться от путешествий в указанный регион или уделить особое внимание безопасности, если человек уже пребывает в опасном районе.

"Граждане Южной Кореи, находящиеся в Ухане, уделяйте особое внимание безопасности, гражданам, планирующим путешествие в восточные регионы Китая, советуем серьезно обдумать необходимость поездки", - говорится в сообщении МИД. Южнокорейцам, пребывающим в других регионах Китая, также посоветовали уделять особое внимание своей безопасности и воздержаться от поездок в восточные районы КНР.

МИД РК также отметил, что власти Китая с четверга приостанавливают рейсы из вокзалов и аэропортов Уханя в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала первый случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Первым подтвержденным заболевшим из Южной Кореи стала китаянка, прилетевшая в аэропорт Инчхон из Уханя 19 января. Еще четверо потенциальных зараженных сейчас проходят проверку.

Организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК повысила уровень готовности страны к инфекционным заболеваниям на одну ступень с "синего" до "желтого", что означает повышенное внимание к ситуации, и приказала местным органам власти усилить мониторинг.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, 17 умерли.

Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая.