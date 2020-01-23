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Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
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РИА Новости

Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса

08:21 23.01.2020 (обновлено: 08:55 23.01.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПрохожие в Сеуле
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© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 23 янв – РИА Новости. МИД Южной Кореи повысил до второго уровня степень опасности и попросил граждан воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где продолжается вспышка коронавируса - 2019-nCoV.
Второй уровень опасности означает рекомендацию МИД РК гражданам воздержаться от путешествий в указанный регион или уделить особое внимание безопасности, если человек уже пребывает в опасном районе.
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"Граждане Южной Кореи, находящиеся в Ухане, уделяйте особое внимание безопасности, гражданам, планирующим путешествие в восточные регионы Китая, советуем серьезно обдумать необходимость поездки", - говорится в сообщении МИД. Южнокорейцам, пребывающим в других регионах Китая, также посоветовали уделять особое внимание своей безопасности и воздержаться от поездок в восточные районы КНР.
МИД РК также отметил, что власти Китая с четверга приостанавливают рейсы из вокзалов и аэропортов Уханя в связи с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала первый случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Первым подтвержденным заболевшим из Южной Кореи стала китаянка, прилетевшая в аэропорт Инчхон из Уханя 19 января. Еще четверо потенциальных зараженных сейчас проходят проверку.
Организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК повысила уровень готовности страны к инфекционным заболеваниям на одну ступень с "синего" до "желтого", что означает повышенное внимание к ситуации, и приказала местным органам власти усилить мониторинг.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, 17 умерли.
Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая.
Вирус распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Гонконге, Макао и на Тайване. Случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаМИД Южной КореиКитайУханьВ мире
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