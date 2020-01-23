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В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
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РИА Новости

В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"

07:32 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ХАБАРОВСК , 23 янв - РИА Новости. Специалисты проверили часть детских садов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, эвакуированных в четверг из-за сообщений об угрозе взрыва, и не обнаружили в зданиях опасных предметов, сообщили РИА Новости в администрациях городов двух регионов.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае было эвакуировано порядка 40 детсадов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также все детсады в Биробиджане ЕАО.
"На данный момент в Биробиджане проверено два детских сада, никаких опасных предметов не найдено. Детсады возвращаются к работе, но часть детей уже забрали родители. Проверки остальных садов продолжаются", - сказал представитель мэрии Биробиджана.
Как сообщили РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре, по уточненным данным, всего в городе было эвакуировано 20 детских садов.
"Несколько дошкольных учреждений уже проверено, опасности нет. Они возобновили работу", - сказал собеседник.
Сотрудник полиции
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