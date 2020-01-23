В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"

ХАБАРОВСК , 23 янв - РИА Новости. Специалисты проверили часть детских садов в Специалисты проверили часть детских садов в Хабаровском крае Еврейской автономной области , эвакуированных в четверг из-за сообщений об угрозе взрыва, и не обнаружили в зданиях опасных предметов, сообщили РИА Новости в администрациях городов двух регионов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае было эвакуировано порядка 40 детсадов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также все детсады в Биробиджане ЕАО.

"На данный момент в Биробиджане проверено два детских сада, никаких опасных предметов не найдено. Детсады возвращаются к работе, но часть детей уже забрали родители. Проверки остальных садов продолжаются", - сказал представитель мэрии Биробиджана.

Как сообщили РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре, по уточненным данным, всего в городе было эвакуировано 20 детских садов.