В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц

КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Совершеннолетний воспитанник коррекционной школы-интерната в Бурятии арестован по обвинению в изнасиловании двух учениц этой же школы, сообщает СУ СК РФ по региону.
По его данным, информация об изнасиловании одной из несовершеннолетних учениц в Галтайской специальной (коррекционной) школе поступила в правоохранительные органы в декабре 2019 года. После проверки в отношении молодого человека возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).
"По данным следствия, в 2017 и 2018 годах один из воспитанников в указанном образовательном учреждении неоднократно совершал изнасилования несовершеннолетней ученицы. Также в 2018 году он совершил изнасилование еще одной воспитанницы интерната в лесном массиве возле оздоровительного лагеря, в который дети выезжали летом", - говорится в сообщении.
Также следователи выяснили, что в интернате на протяжении последних нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка "с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств".
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По данным СК, администрация учебного заведения данные факты не выявляла, на основании этого "в отношении руководства школы возбуждено уголовное дело о должностном преступлении".
Все указанные уголовные дела соединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Обвиняемый, которому уже исполнилось 18 лет, в настоящее время арестован.