В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц

КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Совершеннолетний воспитанник коррекционной школы-интерната в Совершеннолетний воспитанник коррекционной школы-интерната в Бурятии арестован по обвинению в изнасиловании двух учениц этой же школы, сообщает СУ СК РФ по региону.

По его данным, информация об изнасиловании одной из несовершеннолетних учениц в Галтайской специальной (коррекционной) школе поступила в правоохранительные органы в декабре 2019 года. После проверки в отношении молодого человека возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

"По данным следствия, в 2017 и 2018 годах один из воспитанников в указанном образовательном учреждении неоднократно совершал изнасилования несовершеннолетней ученицы. Также в 2018 году он совершил изнасилование еще одной воспитанницы интерната в лесном массиве возле оздоровительного лагеря, в который дети выезжали летом", - говорится в сообщении.

Также следователи выяснили, что в интернате на протяжении последних нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка "с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств".

По данным СК, администрация учебного заведения данные факты не выявляла, на основании этого "в отношении руководства школы возбуждено уголовное дело о должностном преступлении".