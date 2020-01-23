Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Жителям Приморья рекомендуется воздержаться от поездок в КНР до устранения эпидемии коронавируса, сообщает краевое правительство.
Ситуацию с заболеванием обсудили на совещании под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко в четверг. Он поручил агентству по туризму региона усилить разъяснительную работу в туристических компаниях и гостиницах.
"При выявлении заболеваний нужно сразу информировать соответствующие органы и изолировать больного для выявления причин и его круга общения. Прививок от коронавируса нет, поэтому на данном этапе жителям рекомендуется воздержаться от поездок в Китай до полного устранения эпидемии", – заявил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, 17 умерли. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.