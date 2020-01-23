Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса

"При выявлении заболеваний нужно сразу информировать соответствующие органы и изолировать больного для выявления причин и его круга общения. Прививок от коронавируса нет, поэтому на данном этапе жителям рекомендуется воздержаться от поездок в Китай до полного устранения эпидемии", – заявил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.