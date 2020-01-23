Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Российских моряков с парохода "Патриот" попавшей под санкции США компании "Гудзон" будут репатриировать из КНР после китайского Нового года, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании по управлению флотом Олег Аникин.

Местное издание Vl.ru привело сообщение членов экипажа судна, которые пишут, что застряли в китайском порту Нингдэ, куда теплоход привели для ремонта, но денег на него нет. Также перед моряками есть долги по зарплате, отмечает издание.

"Мы готовим экипаж судна к репатриации. Все госучреждения в КНР сейчас закрыты из-за китайского Нового года. Чтобы выехать, морякам нужна виза. Все эти оформления делаются через официальные госструктуры КНР. По информации агентов, с которыми мы поддерживаем связь, открываться эти структуры будут 4-5 февраля. Виза делается в Китае 9 дней. Поэтому ждем окончания праздников и запускаем процесс репатриации", - сказал собеседник.

По его словам, долги перед экипажем есть, они связаны с тем, что компания находится под санкциями США.

"Все наши 6 судов находятся под санкциями. Сейчас почти весь флот стоит. Обычно, если компания не находится под санкциями, то продает суда и закрывает долги. Но из-за санкций наши пароходы не покупают из-за опасения вторичных санкций. Мы выставили часть пароходов на продажу, но даже на металлолом ни Индия, ни Бангладеш их не берут", - сказал Аникин.

По его словам, гендиректор компании находится в настоящее время в Москве, решение вопроса идет на уровне правительства страны.

Судно "Патриот" не может выйти из КНР, так как судовладелец задолжал за ремонт, подтвердил РИА Новости председатель дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

"Моряки жалуются на то, что в настоящее время нет информации о том, сколько буду стоять, перебои с продуктами, водой, задержка зарплаты за 2 месяца. Они обеспокоены своей дальнейшей судьбой. Компания задолжала за ремонт судна, и его не выпускают из КНР. Моряки просят оказать содействие и помощь в репатриации на родину", - сказал Суханов.

Он отметил, что связывался с членом экипажа и выяснил, что на судне нет двух обязательных страховых свидетельств - о репатриации и страховании жизни и здоровья. По его словам, в компании пояснили, что срок действия свидетельств закончился в декабре, а новое еще не оформили - если бы страховые свидетельства были, то страховая компания должна была репатриировать экипаж и выплатить 4-месячную задолженность по зарплате.

"Сейчас получается, что моряки фактически не застрахованы. В данном случае вся ответственность перекладывается на судоходную компанию. "Гудзон" обязан репатриировать моряков и выплатить долги по зарплате, обязан обеспечить водой и провизией. Есть информация о том, что произвести репатриацию не могут до конца новогодних праздников в Китае", - отметил собеседник агентства.

Суханов предоставил агентству видео, записанное одним из членов экипажа в кладовой судна, где осталось немного мяса и мешок картошки. "Планируется пополнять запасы, и они пополняются: продукты постоянно доставляются. Вопрос стоит в подвозе воды с берега - ее подвозят, но кто-то просит бутилированную воду, их можно понять. Но вода и продукты в любом случае пополняются", - прокомментировал ситуацию Аникин.