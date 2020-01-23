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ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке
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РИА Новости

ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке

06:36 23.01.2020
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© REUTERS / Feisal OmarСомалийский фермер во время нашествия саранчи
Сомалийский фермер во время нашествия саранчи
© REUTERS / Feisal Omar
Сомалийский фермер во время нашествия саранчи. Архивное фото
ООН, 23 янв - РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 10 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН для борьбы с саранчой на Африканском континенте, сообщили в организации.
"Гуманитарный руководитель ООН Марк Лоукок выделил 10 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, чтобы усилить борьбу со вспышкой (нашествия) пустынной саранчи в Восточной Африке", - говорится в сообщении.
В ООН отмечают, что нашествие саранчи, которое затронуло Африканский Рог, Юго-Западную Азию и регион Красного моря, является самым масштабным за 25 лет для Эфиопии и Сомали и худшим из тех, что наблюдалось в Кении за 70 лет.
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АфрикаСомалиООНКенияЭфиопияВ мире
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