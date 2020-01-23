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2020-01-23T06:03+0300
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Ozon рассказал об интересе россиян к более экологичным товарам
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РИА Новости

Ozon рассказал об интересе россиян к более экологичным товарам

06:03 23.01.2020
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© Depositphotos / casardaДевушка с покупками
Девушка с покупками
© Depositphotos / casarda
Девушка с покупками. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Интерес российских покупателей к товарам для экологичного образа жизни возрос в 2019 году: жители городов-миллионников начали отказываться от одноразовых пластиковых трубочек в пользу многоразовых, покупать авоськи и экомешочки для овощей и фруктов вместо пакетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-магазина Ozon.
В прошлом году объем продаж пластиковых соломинок для напитков на площадке упал на 30% по сравнению с 2018 годом. Вместе с этим многоразовые соломинки (бумажные, металлические и стеклянные) наоборот стали покупать в 2 раза чаще.
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Пластиковым пакетам россияне тоже нашли замену: объем продаж сумок-шопперов и сетчатых авосек в прошлом году вырос в 2,5 раза. В январе 2020 года эта категория товаров уже успела увеличиться в количественном выражении в 8 раз по сравнению с январем 2019 года.
Тренд на бережное отношение к природе также наблюдается в увеличении продаж многоразовых мешочков для хранения овощей и фруктов - рост составил 2,4 раза в годовом выражении. Кроме этого, клиенты магазина отказались от бумажных стаканчиков в пользу термокружек. Их продажи выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
Молодые родители также стали приобретать более экологичные продукты, заметили аналитики Ozon. Так, например, в прошлом году продажи многоразовых подгузников выросли в 2,5 раза в сравнении с 2018 годом.
Всего эксперты интернет-магазина проанализировали более 2 миллионов заказов за 2019 год и январь 2020 года.
Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, основные инвесторы Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok.
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