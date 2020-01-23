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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-23T05:31+0300
https://ria.ru/20200123/1563761455.html
Жители Алеппо рассказали о последствиях обстрелов из Идлибской зоны
https://cdn25.img.ria.ru/images/155204/30/1552043033_2:502:2631:1981_1036x0_80_0_0_1518890b0a4df9d2015dbcab9d3a71a0.jpg
РИА Новости

Жители Алеппо рассказали о последствиях обстрелов из Идлибской зоны

05:31 23.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 23 янв - РИА Новости. Жители крупнейшего в Сирии города Алеппо рассказали журналистам, что подвергаются непрекращающимся ежедневным обстрелам незаконных вооруженных формирований со стороны Идлибской зоны деэскалации.
"Я только успел припарковаться, вынес вещи, зашел домой, как вдруг сильный взрыв. Когда выбежал на улицу, увидел мужчину рядом с этой воронкой, он погиб и машина вся в осколках, так больше невозможно жить", - говорит об очередном обстреле житель района Халидия Мухаммад Нийяль.
Хадижа Дадда живет в районе "Новое Алеппо". В результате взрыва мин здесь у нее погиб водитель. "У нас водитель погиб, мина попала в его грузовик, стены затряслись. Потом еще один взрыв и еще. Он сгорел прямо в машине, это ужасно, я это не смогу никогда забыть", - сокрушается она.
Мины разрываются даже у социальных объектов. В результате их взрыва погибла девочка и тяжело ранен мальчик: они возвращались домой из мечети. "Убило мою соседку, девушку 20 лет, осколок попал ей в живот и вышел через спину, она никому ничего плохого не сделала, работала учительницей в школе, как это объяснить. Как эти люди смеют называть себя мусульманами?" - возмущается очевидец происшествия Мухаммад Ратиб абу Кос.
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Как сообщил в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, всего за прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов со стороны вооруженных группировок из Идлибской зоны деэскалации (туда входит также и провинция Алеппо).
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".*
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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