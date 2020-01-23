Жители Алеппо рассказали о последствиях обстрелов из Идлибской зоны

"Я только успел припарковаться, вынес вещи, зашел домой, как вдруг сильный взрыв. Когда выбежал на улицу, увидел мужчину рядом с этой воронкой, он погиб и машина вся в осколках, так больше невозможно жить", - говорит об очередном обстреле житель района Халидия Мухаммад Нийяль.
Хадижа Дадда живет в районе "Новое Алеппо". В результате взрыва мин здесь у нее погиб водитель. "У нас водитель погиб, мина попала в его грузовик, стены затряслись. Потом еще один взрыв и еще. Он сгорел прямо в машине, это ужасно, я это не смогу никогда забыть", - сокрушается она.
Мины разрываются даже у социальных объектов. В результате их взрыва погибла девочка и тяжело ранен мальчик: они возвращались домой из мечети. "Убило мою соседку, девушку 20 лет, осколок попал ей в живот и вышел через спину, она никому ничего плохого не сделала, работала учительницей в школе, как это объяснить. Как эти люди смеют называть себя мусульманами?" - возмущается очевидец происшествия Мухаммад Ратиб абу Кос.
Как сообщил в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, всего за прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов со стороны вооруженных группировок из Идлибской зоны деэскалации (туда входит также и провинция Алеппо).
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".*
*Террористическая организация, запрещенная в России.