Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

ХАБАРОВСК , 23 янв - РИА Новости. Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
"Принято решение об эвакуации воспитанников из всех детских садов города Биробиджана. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства области Валерию Жукову взять на контроль процесс эвакуации. На место выехали специалисты областного комитета образования", - говорится в сообщении на сайте правительства под заголовком "В детские сады Биробиджана поступили сообщения о минировании".
Отмечается, что дети и персонал дошкольных учреждений эвакуируют в близлежащие здания. Правоохранительные органы проводят проверки.