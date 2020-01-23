Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

"Принято решение об эвакуации воспитанников из всех детских садов города Биробиджана. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства области Валерию Жукову взять на контроль процесс эвакуации. На место выехали специалисты областного комитета образования", - говорится в сообщении на сайте правительства под заголовком "В детские сады Биробиджана поступили сообщения о минировании".