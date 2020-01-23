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В трех пунктах пропуска в ДФО откладывается введение электронной визы
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РИА Новости

В трех пунктах пропуска в ДФО откладывается введение электронной визы

05:22 23.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗона таможенного контроля на российско-китайской границе
Зона таможенного контроля на российско-китайской границе
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Зона таможенного контроля на российско-китайской границе. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Введение режима электронной визы в трех из шести пунктов пропуска в Дальневосточном федеральном округе откладывается до весны 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минвостокразвития.
Ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов рассказал, что электронная виза начнет действовать еще в шести пунктах пропуска в Амурской и Еврейской областях, Хабаровском и Забайкальском краях и Бурятии с февраля 2020 года.
"Оказалось, по данным ФСБ России, что пропускная способность каналов связи трех пунктов пропуска пока не соответствует необходимым показателям для введения упрощенного порядка въезда. В итоге проектом постановления предусматривается введение упрощенного порядка въезда с весны 2020 года в смешанном пункте пропуска "Благовещенск", автомобильном пункте пропуска "Кяхта", речном пункте пропуска "Хабаровск", - сказали в министерстве.
Планируется, что с 1 февраля данный механизм заработает в трех пунктах на российско-китайских участках границ: Амурзет (Еврейская автономная область), Покровка (Хабаровский край), Забайкальск (Забайкальский край).
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Как отметили в пресс-службе, в остальных пунктах пропуска, расположенных на территории ДФО, как и во всех пунктах пропуска на территории Российской Федерации, механизм электронных виз будет внедрен с 1 января 2021 года. Законопроект разрабатывается МИД России.
В Госдуме в четверг будет проходить второе чтение законопроекта, которым предоставляется возможность распространения упрощенного порядка въезда на все автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.
Механизм электронных виз действует в ДФО с августа 2017 года для граждан 18 стран. Чаще всего заявки на получение визы подают граждане КНР и Японии.
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Республика БурятияДальневосточный ФОАмурская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайХабаровский крайОбщество
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