В трех пунктах пропуска в ДФО откладывается введение электронной визы

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Введение режима электронной визы в трех из шести пунктов пропуска в Введение режима электронной визы в трех из шести пунктов пропуска в Дальневосточном федеральном округе откладывается до весны 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минвостокразвития

Ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов рассказал, что электронная виза начнет действовать еще в шести пунктах пропуска в Амурской и Еврейской областях, Хабаровском и Забайкальском краях и Бурятии с февраля 2020 года.

"Оказалось, по данным ФСБ России, что пропускная способность каналов связи трех пунктов пропуска пока не соответствует необходимым показателям для введения упрощенного порядка въезда. В итоге проектом постановления предусматривается введение упрощенного порядка въезда с весны 2020 года в смешанном пункте пропуска "Благовещенск", автомобильном пункте пропуска "Кяхта", речном пункте пропуска "Хабаровск", - сказали в министерстве.

Планируется, что с 1 февраля данный механизм заработает в трех пунктах на российско-китайских участках границ: Амурзет (Еврейская автономная область), Покровка (Хабаровский край), Забайкальск (Забайкальский край).

Как отметили в пресс-службе, в остальных пунктах пропуска, расположенных на территории ДФО, как и во всех пунктах пропуска на территории Российской Федерации, механизм электронных виз будет внедрен с 1 января 2021 года. Законопроект разрабатывается МИД России.

В Госдуме в четверг будет проходить второе чтение законопроекта, которым предоставляется возможность распространения упрощенного порядка въезда на все автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.