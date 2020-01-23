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Глава Европейского еврейского конгресса рассказал об антисемитизме
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РИА Новости

Глава Европейского еврейского конгресса рассказал об антисемитизме

05:16 23.01.2020 (обновлено: 11:08 23.01.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Число проявлений антисемитизма в Европе и во всем мире в последнее время значительно выросло, явление приобрело черты кризиса, заявил в интервью РИА Новости основатель фонда "Всемирный форум памяти Холокоста", президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.
"Пятый по счету форум в Иерусалиме имеет такое лого: "Помним Холокост, но боремся с антисемитизмом". И этот форум особенный. Ведь сейчас речь идет не о явлении антисемитизма, а о кризисе антисемитизма, который уже 75 лет после Катастрофы имеет место во всех странах Европы, и в мире в целом", - сказал агентству Кантор.
Уровень тяжелых случаев проявления антисемитизма стремительно растет, постепенно приближаясь к предвоенному, считает он. Именно Кантор был одним из авторов проекта и организатором всех пяти форумов памяти жертв Холокоста, первый из которых состоялся в 2005 году в Кракове.
"Каждый год практически удваивается количество антисемитских проявлений. Если говорить о тяжелых проявлениях, то сегодняшний уровень не достигает, но практически стремится к уровню антисемитизма 1938 года - то есть за год до Второй мировой войны. Если взять за основу то, что у нацизма не было оружия массового поражения, а сегодня в случае прихода к власти демократическим путем экстремизма оно может оказаться в их распоряжении, мы говорим о том, что этот симптом - кризис антисемитизма - это очень опасный симптом", - предупреждает президент Европейского Еврейского конгресса.
Штаб-квартира ЮНЕСКО
04:34
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже почтили память жертв Холокоста
Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим, состоится в четверг 23 января в Иерусалиме, центральная часть мероприятий пройдет в мемориальном центре памяти жертв Холокоста Яд Вашем.
Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи из более 40 стран. На форуме ожидаются выступления президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президента РФ Владимира Путина, вице-президента США Майка Пенса, президента Франции Эммануэля Макрона, принца Чарльза и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также председателя общественного совета Яд Вашем раввина Исраэля Меира Лау и председателя правления Яд Вашем Авнера Шалева.
Израиль и Россия придерживаются общих взглядов на итоги Второй мировой войны и роль Красной армии в победе над нацизмом, считает Кантор.
"Израиль невозможен без победы Красной армии во Второй мировой войне как государство. И все понимают, что решающую роль в победе сыграла советская армия , что не просто так Красная армия освободила Освенцим... Знаем прекрасно, что были кровопролитные бои, тяжелые бои, в том числе, как и другие бои за освобождение Польши. То, что сейчас происходит, мне как сыну солдата Красной армии неприятно слышать, и я вижу высокую степень политизации всех процессов, всех разговоров, всех решений, которые принимаются в некоторых странах Восточной Европы", - сказал он.
Главная задача форума достигнута еще до его официального открытия, считает Кантор: мощный отклик и широкое представительство десятков стран в Иерусалиме в эти дни говорит о том, что тема антисемитизма тревожит мировое сообщество.
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим
13 января, 06:44
Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим
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Новости - Религия и мировоззрениеЕвропейский еврейский конгрессВячеслав КанторХолокостВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ИерусалимИзраильВ мире
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