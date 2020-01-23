Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T04:59+0300
https://ria.ru/20200123/1563761240.html
В Приамурье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156174/12/1561741294_0:62:1201:737_1036x0_80_0_0_7c3b1e1b9ecc2497e269d5d01e75a672.jpg
РИА Новости

В Приамурье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

04:58 23.01.2020 (обновлено: 04:59 23.01.2020)
1031
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкНовый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности по профилактике введен в Амурской области из-за коронавируса в Китае, с которым регион граничит по реке Амур, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
"Режим повышенной готовности по профилактике вводится в Амурской области из-за коронавируса в Китае, на китайский Новый год сейчас ожидаются очень активные внутренние миграционные процессы. Особо нежелательно выезжать в Китай детям и пожилым людям. Оснований для введения тотального карантина нет", - сказала Курганова.
Она добавила, что жителям Амурской области рекомендуется носить медицинские маски, соблюдать личную гигиену, обрабатывать гаджеты, вовремя обращаться за врачебной помощью.
В среду минздрав Амурской области сообщал, что Амурская областная инфекционная больница переведена в режим повышенной готовности, в больнице для работы в режиме сложных эпидемиологических ситуаций есть отдельный изолированный бокс, необходимый запас медикаментов.
В Приамурье также продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с КНР.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая составляет 571 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Сотрудник ФГУП Антидопинговый центр
Вчера, 21:33
В Минздраве завершают разработку тестов для определения коронавируса
112000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАмурская областьКитайУхань
Рекомендуем
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Сотрудник ФГУП Антидопинговый центр
В Минздраве завершают разработку тестов для определения коронавируса
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса
Аэропорт в Париже
В Париже китаянка с температурой прошла контроль в аэропорту
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия из-за коронавируса
Больничная палата
У прибывших в Петербург из Китая пациентов подтвердили диагноз ОРВИ
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
США считают, что КНР не сразу отреагировала на коронавирус
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Минздрав Бразилии опроверг данные о первом случае коронавируса
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
У четырех прибывших в Приморье из-за границы заподозрили инфекцию
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии госпитализированных в Пулково пассажиров
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
СМИ сообщили о запрете жителям Ухани покидать город из-за коронавируса
Люди в защитных медицинских масках
В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
Лента новостейМолния