В Приамурье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности по профилактике введен в Амурской области из-за коронавируса в Китае, с которым регион граничит по реке Амур, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
"Режим повышенной готовности по профилактике вводится в Амурской области из-за коронавируса в Китае, на китайский Новый год сейчас ожидаются очень активные внутренние миграционные процессы. Особо нежелательно выезжать в Китай детям и пожилым людям. Оснований для введения тотального карантина нет", - сказала Курганова.
Она добавила, что жителям Амурской области рекомендуется носить медицинские маски, соблюдать личную гигиену, обрабатывать гаджеты, вовремя обращаться за врачебной помощью.
В среду минздрав Амурской области сообщал, что Амурская областная инфекционная больница переведена в режим повышенной готовности, в больнице для работы в режиме сложных эпидемиологических ситуаций есть отдельный изолированный бокс, необходимый запас медикаментов.
В Приамурье также продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с КНР.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая составляет 571 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.