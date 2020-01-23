В Приамурье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске. Архивное фото

Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности по профилактике введен в Режим повышенной готовности по профилактике введен в Амурской области из-за коронавируса в Китае , с которым регион граничит по реке Амур, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

"Режим повышенной готовности по профилактике вводится в Амурской области из-за коронавируса в Китае, на китайский Новый год сейчас ожидаются очень активные внутренние миграционные процессы. Особо нежелательно выезжать в Китай детям и пожилым людям. Оснований для введения тотального карантина нет", - сказала Курганова.

Она добавила, что жителям Амурской области рекомендуется носить медицинские маски, соблюдать личную гигиену, обрабатывать гаджеты, вовремя обращаться за врачебной помощью.

В среду минздрав Амурской области сообщал, что Амурская областная инфекционная больница переведена в режим повышенной готовности, в больнице для работы в режиме сложных эпидемиологических ситуаций есть отдельный изолированный бокс, необходимый запас медикаментов.

В Приамурье также продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с КНР.