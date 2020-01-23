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Трамп обновил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter
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РИА Новости

Трамп обновил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter

04:11 23.01.2020
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© AP Photo / John LocherМобильный телефон с фотографией Дональда Трампа
Мобильный телефон с фотографией Дональда Трампа
© AP Photo / John Locher
Мобильный телефон с фотографией Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду побил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter за день с момента вступления в должность, свидетельствуют данные портала Factbase, который отслеживает сообщения Трампа в соцсети и его официальные заявления.
Отмечается, что предыдущий рекорд Трамп установил 12 декабря 2019 года, опубликовав 125 сообщений.
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По данным портала, по состоянию на 18.35 среды по местному времени (02.35 четверга мск) американский президент на фоне второго дня слушаний по импичменту в сенате опубликовал в общей сложности 142 твита, что является его собственным рекордом. 124 из них являются ретвитами.
Портал сообщает, что больше всего сообщений в Twitter Трамп опубликовал 5 января 2015 года, когда еще не был президентом США.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.
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Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
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