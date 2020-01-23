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Трамп примет участие в манифестации против абортов
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РИА Новости

Трамп примет участие в манифестации против абортов

03:40 23.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 явн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в манифестации против абортов в пятницу в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
"Дональд Трамп станет первым президентом США, который посетит в пятницу "Марш за жизнь!" - написала Гришэм в Twitter.
Ежегодный марш собирает сторонников религиозных и консервативных общественных организаций. Он проводится в годовщину решения Верховного суда США от 1973 года, которое легализовало аборты в общенациональном масштабе.
В США аборты являются острым политическим вопросом. Несмотря на то что формально они разрешены повсюду, ряд штатов стремятся максимально ограничить возможность совершения абортов. Республиканцы выступают "за жизнь", то есть против абортов, а демократы - "за выбор", то есть за аборты.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016
14 ноября 2016, 04:03
Трамп заявил, что отвергает аборты, но не против однополых браковИзбранный президент США намерен назначить консервативного судью на вакансию в Верховном суде.
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ВашингтонДональд ТрампСШАВ мире
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