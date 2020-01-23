Трамп примет участие в манифестации против абортов

Ежегодный марш собирает сторонников религиозных и консервативных общественных организаций. Он проводится в годовщину решения Верховного суда США от 1973 года, которое легализовало аборты в общенациональном масштабе.

В США аборты являются острым политическим вопросом. Несмотря на то что формально они разрешены повсюду, ряд штатов стремятся максимально ограничить возможность совершения абортов. Республиканцы выступают "за жизнь", то есть против абортов, а демократы - "за выбор", то есть за аборты.