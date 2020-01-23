Трамп примет участие в манифестации против абортов

ВАШИНГТОН, 23 явн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в манифестации против абортов в пятницу в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
"Дональд Трамп станет первым президентом США, который посетит в пятницу "Марш за жизнь!" - написала Гришэм в Twitter.
Ежегодный марш собирает сторонников религиозных и консервативных общественных организаций. Он проводится в годовщину решения Верховного суда США от 1973 года, которое легализовало аборты в общенациональном масштабе.
В США аборты являются острым политическим вопросом. Несмотря на то что формально они разрешены повсюду, ряд штатов стремятся максимально ограничить возможность совершения абортов. Республиканцы выступают "за жизнь", то есть против абортов, а демократы - "за выбор", то есть за аборты.