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Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
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РИА Новости

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

03:30 23.01.2020
173910
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВоздушные шары с надписью AliExpress
Воздушные шары с надписью AliExpress
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Воздушные шары с надписью AliExpress. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено, заявили в пресс-службе "AliExpress Россия" газете "Известия".
Тем не менее, некоторые ученые считают, что заражение вполне возможно контактным способом, если к посылке прикасался больной человек.
"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", — отметил в беседе с изданием заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.
Однако завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова считает, что передача коронавируса через посылки из китайского интернет-магазина маловероятна из-за чувствительности возбудителя заболеваний к изменениям окружающей среды.
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"Обычно во внешней среде вирус живет всего несколько часов. Вероятность того, чтобы он мутировал и стал более устойчивым, крайне низка", — подчеркнула Кожевникова.
В "Почте России", в свою очередь, заверили, что компания заботится о безопасности клиентов, следуя предписаниям профильных ведомств.
В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая, по предварительной оценке экспертов, связана с новым коронавирусом. Согласно последней информации, в результате заболевания погибли 17 человек. Случаи заражения зафиксировали также в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
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853754573029
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Распространение нового коронавирусаAliExpressРоссийская академия наукПочта РоссииКитайРоссияОбщество
Популярные комментарии
Учитывая сколько посылка идет из Китая в Россию, да еще и в глубинку, вирус умрет от старости...😂😂😂
23 января, 04:53
Alex Ander
117771005
В целях заботы о здоровье граждан, Почта России будет везти посылки еще дольше,чтобы вирус точно не выжил :)
23 января, 10:45
Serg Inco
35250001
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