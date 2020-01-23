Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из Риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress , не выявлено, заявили в пресс-службе "AliExpress Россия" газете " Известия ".

Тем не менее, некоторые ученые считают, что заражение вполне возможно контактным способом, если к посылке прикасался больной человек.

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", — отметил в беседе с изданием заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.

Однако завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова считает, что передача коронавируса через посылки из китайского интернет-магазина маловероятна из-за чувствительности возбудителя заболеваний к изменениям окружающей среды.

"Обычно во внешней среде вирус живет всего несколько часов. Вероятность того, чтобы он мутировал и стал более устойчивым, крайне низка", — подчеркнула Кожевникова.

В "Почте России", в свою очередь, заверили, что компания заботится о безопасности клиентов, следуя предписаниям профильных ведомств.