Джонсон предложил сосредоточиться на светлом будущем после Brexit

ЛОНДОН, 23 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил оставить в прошлом распри, бушевавшие в стране с момента референдума по Brexit, и сосредоточиться на светлом будущем после выхода из Евросоюза.
"Парламент принял соглашение об условиях Brexit, что означает, что мы выйдем из ЕС 31 января и будем двигаться вперед как единое Соединенное Королевство", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении премьера.
"Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную прямую Brexit, но мы сделали это. Сейчас мы можем оставить озлобленность и распри последних трех лет в прошлом и сосредоточиться на ярком, радостном будущем – с улучшенными больницами и школами, с более безопасными улицами и возможностями, распространяющимися на каждый уголок нашей страны", - отметил Джонсон.
В среду вечером законопроект по Brexit спустя три с половиной года после референдума завершил прохождение через парламент. Королевскую санкцию, как ожидается, документ получит в четверг. В пятницу документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии, европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.
В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
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