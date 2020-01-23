Джонсон предложил сосредоточиться на светлом будущем после Brexit

"Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную прямую Brexit, но мы сделали это. Сейчас мы можем оставить озлобленность и распри последних трех лет в прошлом и сосредоточиться на ярком, радостном будущем – с улучшенными больницами и школами, с более безопасными улицами и возможностями, распространяющимися на каждый уголок нашей страны", - отметил Джонсон.