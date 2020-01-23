Юрист призвал судить Водонаеву за слова о "быдле" и маткапитале

Ранее Водонаева заявила , что после введения материнского капитала за первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне " или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги.

По мнению Трещева, слова телеведущей можно воспринимать как неуважение к обществу, и это затрагивает интересы широкого круга лиц.

"Каждый человек, который планирует в будущем родить ребенка и воспользоваться материнским капиталом, вправе воспринять высказывание Водонаевой как личное оскорбление и подать в суд по поводу защиты своей чести и достоинства", – заявил юрист.

Он считает крайне опасным, что такие люди, как Водонаева, совершая подобные поступки, получают рекламу и становятся так называемыми "героями". При этом они не понимают, какой вред несут обществу.