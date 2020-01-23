Юрист призвал судить Водонаеву за слова о "быдле" и маткапитале

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Юрист, правозащитник и общественный деятель Александр Трещев рассказал в интервью "Вечерней Москве", что усматривает в публичном высказывании телеведущей Алены Водонаевой не только состав административного правонарушения, но и признаки уголовного деяния.
Ранее Водонаева заявила, что после введения материнского капитала за первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги.
По мнению Трещева, слова телеведущей можно воспринимать как неуважение к обществу, и это затрагивает интересы широкого круга лиц.
"Каждый человек, который планирует в будущем родить ребенка и воспользоваться материнским капиталом, вправе воспринять высказывание Водонаевой как личное оскорбление и подать в суд по поводу защиты своей чести и достоинства", – заявил юрист.
Он считает крайне опасным, что такие люди, как Водонаева, совершая подобные поступки, получают рекламу и становятся так называемыми "героями". При этом они не понимают, какой вред несут обществу.
"Она "хайпует" и делает на этом деньги! Это полукриминальный эпатаж, который должен быть пресечен и наказан. Я прошу российскую правовую практику призвать Водонаеву к ответу по всей строгости закона", – заключил Трещев.