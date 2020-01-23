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2020-01-23T01:40+0300
https://ria.ru/20200123/1563759853.html
Юрист призвал судить Водонаеву за слова о "быдле" и маткапитале
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РИА Новости

Юрист призвал судить Водонаеву за слова о "быдле" и маткапитале

01:40 23.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Алена Водонаева на премьере фильма "Одноклассники.ru: Накликай удачу"
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Юрист, правозащитник и общественный деятель Александр Трещев рассказал в интервью "Вечерней Москве", что усматривает в публичном высказывании телеведущей Алены Водонаевой не только состав административного правонарушения, но и признаки уголовного деяния.
Ранее Водонаева заявила, что после введения материнского капитала за первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги.
По мнению Трещева, слова телеведущей можно воспринимать как неуважение к обществу, и это затрагивает интересы широкого круга лиц.

"Каждый человек, который планирует в будущем родить ребенка и воспользоваться материнским капиталом, вправе воспринять высказывание Водонаевой как личное оскорбление и подать в суд по поводу защиты своей чести и достоинства", – заявил юрист.

Он считает крайне опасным, что такие люди, как Водонаева, совершая подобные поступки, получают рекламу и становятся так называемыми "героями". При этом они не понимают, какой вред несут обществу.
"Она "хайпует" и делает на этом деньги! Это полукриминальный эпатаж, который должен быть пресечен и наказан. Я прошу российскую правовую практику призвать Водонаеву к ответу по всей строгости закона", – заключил Трещев.
Алена Водонаева
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4181159775
Обсудить 8
Александр ТрещевАлена ВодонаеваШоу-бизнесМатеринский капиталОбщество
Популярные комментарии
она не называла всех россиян быдлом,что за перевозбужденные старикашки и ненавистники
23 января, 02:19
Misha Mishankov
25001236
Может хватит пиарить всякую нежить? То Воняеву, то Соловья на каждом перекрестке, как собаки, то там пометим, то тут на гадим, кажий день... Нам это не интересно!
23 января, 01:53
Vadim Teplyakov
27100214
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