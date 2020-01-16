Водонаева резко высказалась о маткапитале

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Телеведущая и модель . Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Накануне, 15 января, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания эффективно работающей системы поддержки семьи.

По словам ведущей, "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".

При этом она отметила, что деньги не получат семьи, чьи доходы превышают прожиточный минимум на человека.

"Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение". Алена Водонаева

Ранее телеведущая заявила, что "презирает" российские семьи, которые "живут в нищете" и при этом воспитывают более трех детей. По ее словам, в стране рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов, посоветовав девушкам заниматься карьерой и не заводить ребенка "из одного только желания".

Заявление Водонаевой вызвало общественный резонанс. Так, актер Иван Охлобыстин предложил телеканалам ввести "определенный ценз" на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью".

Поддержка семей с детьми

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил ввести с 1 января 2020 года выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет.

Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека. На первом этапе сумма составит половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, к следующему году может вырасти вдвое, до 11 тысяч рублей.

Материнский капитал с 1 января 2020 года будут выдавать уже при рождении первенца.

Путин напомнил, что с этого года размер материнского капитала составляет 466 тысяч 617 рублей, и предложил увеличить его при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч.