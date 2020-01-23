Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на заместителя руководителя этой службы Пархоменко Дмитрия Всеволодовича", - говорится в документе.
Росздравнадзор ранее возглавлял Михаил Мурашко, который во вторник был назначен главой Минздрава РФ.