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Формирование нового правительства
2020-01-23T02:52+0300
https://ria.ru/20200123/1563759686.html
Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко
https://cdn23.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:127:3337:2004_1036x0_80_0_0_620584569a44ed8bcc5f4ceee00502fe.jpg
РИА Новости

Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко

01:24 23.01.2020 (обновлено: 02:52 23.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на заместителя руководителя этой службы Пархоменко Дмитрия Всеволодовича", - говорится в документе.
Росздравнадзор ранее возглавлял Михаил Мурашко, который во вторник был назначен главой Минздрава РФ.
Михаил Мурашко
21 января, 22:17Формирование нового правительства
В Госдуме прокомментировали назначение Мурашко главой Минздрава
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Формирование нового правительстваДмитрий ПархоменкоРосздравнадзорРоссияПолитика
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