Трюдо и Эрдоган обсудили расследование авиакатастрофы в Иране

Сообщается, что лидеры двух стран подчеркнули необходимость полного, заслуживающего доверия и открытого расследования авиакатастрофы. Отмечается, что Трюдо поблагодарил Эрдогана за оказанную помощь, в частности за транзит членов семей жертв через территорию Турции

Кроме того, премьер и президент обменялись мнениями по ситуациями на Ближнем Востоке и отметили необходимость диалога для снижения напряженности.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.