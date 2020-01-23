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2020-01-23T01:08+0300
https://ria.ru/20200123/1563759456.html
Трюдо и Эрдоган обсудили расследование авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Трюдо и Эрдоган обсудили расследование авиакатастрофы в Иране

01:08 23.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону расследование катастрофы украинского самолета в Иране и последние события на Ближнем Востоке, говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства.
Сообщается, что лидеры двух стран подчеркнули необходимость полного, заслуживающего доверия и открытого расследования авиакатастрофы. Отмечается, что Трюдо поблагодарил Эрдогана за оказанную помощь, в частности за транзит членов семей жертв через территорию Турции
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Кроме того, премьер и президент обменялись мнениями по ситуациями на Ближнем Востоке и отметили необходимость диалога для снижения напряженности.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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Крушение украинского самолета в ИранеДжастин ТрюдоМеждународные авиалинии УкраиныБлижний ВостокBoeing 737КанадаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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