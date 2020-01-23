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Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
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РИА Новости

Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации

01:10 23.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Отказ от вакцинации — это страшная ошибка, которая может стать роковой не только для непривитого человека, но и для всего человечества, заявил журналист Владимир Соловьев на передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Такое заявление телеведущий сделал на фоне сообщений о распространении нового коронавируса, из-за которого в конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии. Согласно последней информации, в результате заболевания погибли 17 человек. Случаи заражения зафиксировали также в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.
"Когда мы бездумно, сами вдруг решаем за себя и за своих детей не проходить вакцинацию, мы совершаем не просто ошибку, мы совершаем страшную ошибку, которая может стать роковой не только для нас, но и для человечества в целом", — отметил Соловьев.
Он также раскритиковал необоснованное использование антибиотиков для лечения "любых болезней". Журналист подчеркнул, что использовать эти медикаменты без назначения врача — неправильно.
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Распространение нового коронавирусаВладимир Соловьев (телеведущий)ЗдоровьеРоссияОбщество
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