Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации

"Когда мы бездумно, сами вдруг решаем за себя и за своих детей не проходить вакцинацию, мы совершаем не просто ошибку, мы совершаем страшную ошибку, которая может стать роковой не только для нас, но и для человечества в целом", — отметил Соловьев.