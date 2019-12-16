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Более 46% россиян сделали прививки от гриппа
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РИА Новости

Более 46% россиян сделали прививки от гриппа

11:31 16.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Почти 70 миллионов россиян сделали прививки от гриппа в 2019 году, что составляет более 46%, вакцинация продолжается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Кампания по вакцинации 2019 года продолжается, но уже, по данным Роспотребнадзора, привито 46,4% россиян - почти 70 миллионов человек", - сказала Попова на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорРоссияОбщество
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