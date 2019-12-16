Более 46% россиян сделали прививки от гриппа

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Почти 70 миллионов россиян сделали прививки от гриппа в 2019 году, что составляет более 46%, вакцинация продолжается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Кампания по вакцинации 2019 года продолжается, но уже, по данным Роспотребнадзора, привито 46,4% россиян - почти 70 миллионов человек", - сказала Попова на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Она уточнила, что в 83 субъектах России полностью достигнуты показатели охвата детей прививками, в 63 регионах охват населения в целом – более 45%, из них в 17 - более 50%. "Такие показатели являются беспрецедентными", - подчеркнула Попова.