Более 46% россиян сделали прививки от гриппа

"Кампания по вакцинации 2019 года продолжается, но уже, по данным Роспотребнадзора, привито 46,4% россиян - почти 70 миллионов человек", - сказала Попова на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.