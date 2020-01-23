В ГД первое заседание проведет группа по борьбе с киберсталкингом

В России предлагают наказывать за преследование в Интернете Национальный комитет Демократической партии США призвал избегать RT и Sputnik, а еще советует прочитать антиутопию Джорджа Оруэлла "1984". В России могут ввести наказание за угрозы и травлю людей через СМС, Интернет, соцсети.