В ГД первое заседание проведет группа по борьбе с киберсталкингом

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Межфракционная рабочая группа по борьбе с преследованием в интернете в четверг проведет первое заседание, на котором, в частности, определится с целями и задачами своей деятельности, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информполитике, инициатор создания группы Сергей Боярский ("Единая Россия").
В конце прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение создать межфракционную рабочую группу для изучения вопроса противодействия назойливому преследованию в сети - киберсталкингу - и поручил Боярскому создать ее.
"На первом заседании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства по защите граждан от киберсталкинга планируется утвердить ее состав и положение о работе, а также избрать руководителя рабочей группы и его заместителя", - сообщил Боярский.
Планируется, что от "Единой России" в состав рабочей группы войдут первый зампред фракции Адальби Шхагошев, депутаты Эрнест Валеев, Евгений Ревенко, Светлана Бессараб, Андрей Альшевских и Ольга Казакова. Фракцию КПРФ в рабочей группе представят Александр Ющенко и Юрий Синельщиков, ЛДПР - Андрей Свинцов и Вадим Деньгин, "Справедливую Россию" - Елена Драпеко и Николай Рыжак.
Рабочая группа намерена проанализировать правоприменительную практику в сфере борьбы с киберсталкингом и подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты граждан от преследований в интернете.
Как ожидается, к участию в работе также будут привлекаться представители профильных ведомств, общественных организаций и эксперты.
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