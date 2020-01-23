Константин Хабенский возобновит спектакль "Поколение Маугли"

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Благотворительный театральный проект Константина Хабенского "Поколение Маугли" вновь сыграют в Москве в июне, сообщает пресс-служба организатора.
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина ХабенскогоПроект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского
Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
Работа над проектом идет совместно с Детским музыкальным театром юного актера и театральной компанией Moscow Show. Первые представления можно будет увидеть 1 и 2 июня в МХТ им. Чехова.
Средства от продажи билетов будут направлены на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга. В первых спектаклях примут участие Диана Арбенина, Тимур Родригес и Константин Хабенский.
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина ХабенскогоПроект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского
Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
"Мы попытались собрать новую версию спектакля "Поколение Маугли" — более взрослую и интересную. Это будет яркий музыкальный, драматический и танцевальный спектакль, когда на сцене одновременно находятся 120 пацанов и девчонок и 5 взрослых актеров. "Поколение Маугли" — история про те основы, которые никуда никогда не уйдут: любовь, дружба, солнце, ветер, дождь", - рассказал Константин Хабенский.
Музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга существует с 2014 года. Действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. В разные годы в постановке участвовали Диана Арбенина, Алексей Кортнев, Гоша Куценко, Екатерина Гусева, Тимур Родригес и многие другие актеры.
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина ХабенскогоПроект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского
Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
"В "Поколении Маугли" Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь с философией и принципами самых разных персонажей", - говорится в сообщении пресс-службы.
С 2014 по 2016 годы проект собрал больше 15 миллионов рублей, которые помогли оплатить лечение более 40 детей с опухолями мозга. Последний спектакль прошел 1 октября 2016 года в Кремлевском Дворце. "Поколение Маугли" — лауреат Премии Станиславского в 2014 году, "Премии Рунета" в 2015, премии "Импульс добра" в 2016 и премии "Звезда Театрала" в 2017.
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