Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-23T08:59+0300
https://ria.ru/20200123/1563751603.html
Константин Хабенский возобновит спектакль "Поколение Маугли"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156375/16/1563751690_0:15:1000:578_1036x0_80_0_0_3e42147f019fc67a51585ae20781ce15.jpg
РИА Новости

Константин Хабенский возобновит спектакль "Поколение Маугли"

08:59 23.01.2020
201
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина ХабенскогоКонстантин Хабенский в проекте "Поколение Маугли"
Константин Хабенский в проекте Поколение Маугли
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Благотворительный театральный проект Константина Хабенского "Поколение Маугли" вновь сыграют в Москве в июне, сообщает пресс-служба организатора.
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина ХабенскогоПроект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
Проект Поколение Маугли Константина Хабенского
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского
Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
Работа над проектом идет совместно с Детским музыкальным театром юного актера и театральной компанией Moscow Show. Первые представления можно будет увидеть 1 и 2 июня в МХТ им. Чехова.
Средства от продажи билетов будут направлены на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга. В первых спектаклях примут участие Диана Арбенина, Тимур Родригес и Константин Хабенский.
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина ХабенскогоПроект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
Проект Поколение Маугли Константина Хабенского
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского
Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
"Мы попытались собрать новую версию спектакля "Поколение Маугли" — более взрослую и интересную. Это будет яркий музыкальный, драматический и танцевальный спектакль, когда на сцене одновременно находятся 120 пацанов и девчонок и 5 взрослых актеров. "Поколение Маугли" — история про те основы, которые никуда никогда не уйдут: любовь, дружба, солнце, ветер, дождь", - рассказал Константин Хабенский.
Музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга существует с 2014 года. Действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. В разные годы в постановке участвовали Диана Арбенина, Алексей Кортнев, Гоша Куценко, Екатерина Гусева, Тимур Родригес и многие другие актеры.
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина ХабенскогоПроект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
Проект Поколение Маугли Константина Хабенского
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского
Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
"В "Поколении Маугли" Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь с философией и принципами самых разных персонажей", - говорится в сообщении пресс-службы.
С 2014 по 2016 годы проект собрал больше 15 миллионов рублей, которые помогли оплатить лечение более 40 детей с опухолями мозга. Последний спектакль прошел 1 октября 2016 года в Кремлевском Дворце. "Поколение Маугли" — лауреат Премии Станиславского в 2014 году, "Премии Рунета" в 2015, премии "Импульс добра" в 2016 и премии "Звезда Театрала" в 2017.
Российский режиссер и актер Константин Хабенский
12 июля 2019, 14:49Культура
Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину
300000
КультураЕкатерина ГусеваДиана АрбенинаАлексей КортневГоша КуценкоКонстантин ХабенскийТеатрНовости культуры
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Самолет компании Аэрофлот, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"
Игрушка в палате детской больницы
Медики рассказали о "пьяном" мальчике, госпитализированном в Саратове
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Названа причина смерти актера из "Интернов" Данилы Перова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
19:30Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
19:29Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
19:28"Победа" предупредила о возможном подорожании билетов
Лента новостейМолния