Константин Хабенский возобновит спектакль "Поколение Маугли"

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Благотворительный театральный проект Константина Хабенского "Поколение Маугли" вновь сыграют в Москве в июне, сообщает пресс-служба организатора.

© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского © предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского

Работа над проектом идет совместно с Детским музыкальным театром юного актера и театральной компанией Moscow Show. Первые представления можно будет увидеть 1 и 2 июня в МХТ им. Чехова.

Средства от продажи билетов будут направлены на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга. В первых спектаклях примут участие Диана Арбенина, Тимур Родригес и Константин Хабенский.

© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского © предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского

"Мы попытались собрать новую версию спектакля "Поколение Маугли" — более взрослую и интересную. Это будет яркий музыкальный, драматический и танцевальный спектакль, когда на сцене одновременно находятся 120 пацанов и девчонок и 5 взрослых актеров. "Поколение Маугли" — история про те основы, которые никуда никогда не уйдут: любовь, дружба, солнце, ветер, дождь", - рассказал Константин Хабенский.

Музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга существует с 2014 года. Действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. В разные годы в постановке участвовали Диана Арбенина, Алексей Кортнев, Гоша Куценко, Екатерина Гусева, Тимур Родригес и многие другие актеры.

© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского © предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского

"В "Поколении Маугли" Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь с философией и принципами самых разных персонажей", - говорится в сообщении пресс-службы.