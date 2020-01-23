Выяснилось, как часто туристы планируют путешествовать в 2020 году

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они намерены путешествовать в 2020 году, сообщает Biletix.

Специалисты компании провели исследование среди 1600 пользователей и выяснили, что доля тех, кто планирует делать это чаще, за год выросла с 37 до 55 процентов, а тех, кто намерен сократить количество поездок, сократилась с пяти до одного процента. Треть респондентов планируют сохранить частоту путешествий, а каждый десятый — не смог ответить на вопрос.

Желанию путешествовать способствует укрепление национальной валюты и снижение стоимости авиабилетов, отмечают эксперты.