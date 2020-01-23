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Туризм
2020-01-23T10:42+0300
https://ria.ru/20200123/1563750007.html
Выяснилось, как часто туристы планируют путешествовать в 2020 году
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РИА Новости

Выяснилось, как часто туристы планируют путешествовать в 2020 году

10:42 23.01.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаСанто-Доминго. Туристы на бульваре Эль Конде
Санто-Доминго. Туристы на бульваре Эль Конде
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они намерены путешествовать в 2020 году, сообщает Biletix.
Специалисты компании провели исследование среди 1600 пользователей и выяснили, что доля тех, кто планирует делать это чаще, за год выросла с 37 до 55 процентов, а тех, кто намерен сократить количество поездок, сократилась с пяти до одного процента. Треть респондентов планируют сохранить частоту путешествий, а каждый десятый — не смог ответить на вопрос.
Желанию путешествовать способствует укрепление национальной валюты и снижение стоимости авиабилетов, отмечают эксперты.
При раннем бронировании отпуска на первое полугодие средний чек на авиабилеты туда-обратно по России снизился на 19,5 процентов, с 7,3 до 5,9 тысяч рублей. Перелет за границу стал дешевле на 15 процентов, его средняя стоимость уменьшилась с 19,6 до 16,7 тысяч рублей.
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