Блейк Лайвли стала мужчиной в финальном трейлере боевика "Ритм-секция"

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. На YouTube опубликовали финальный трейлер боевика "Ритм-секция" с Блейк Лайвли и Джудом Лоу в главных ролях.

Вся семья Стефани Патрик (Лайвли) погибает в авиакатастрофе. Через три года она узнает, что трагедия произошла не случайно: самолет взорвали. Она решает отомстить виновным в гибели своих близких. В этом ей помогает герой Джуда Лоу, который обучает ее боевым навыкам.

Чтобы вычислить бандитов и не попастаться, она часто меняет внешность: переодевается в мужчину или загадочную красотку с рыжими волосами.

В боевике снялись: Стерлинг Браун, Дэниэл Мейс и другие. Режиссер картины — Рид Морано ("Убей своих любимых", "Третий акт").