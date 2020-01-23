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Блейк Лайвли стала мужчиной в финальном трейлере боевика "Ритм-секция"
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РИА Новости

Блейк Лайвли стала мужчиной в финальном трейлере боевика "Ритм-секция"

00:50 23.01.2020
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. На YouTube опубликовали финальный трейлер боевика "Ритм-секция" с Блейк Лайвли и Джудом Лоу в главных ролях.
Вся семья Стефани Патрик (Лайвли) погибает в авиакатастрофе. Через три года она узнает, что трагедия произошла не случайно: самолет взорвали. Она решает отомстить виновным в гибели своих близких. В этом ей помогает герой Джуда Лоу, который обучает ее боевым навыкам.
Чтобы вычислить бандитов и не попастаться, она часто меняет внешность: переодевается в мужчину или загадочную красотку с рыжими волосами.
В боевике снялись: Стерлинг Браун, Дэниэл Мейс и другие. Режиссер картины — Рид Морано ("Убей своих любимых", "Третий акт").
Выход ленты в мировой прокат запланирован на 31 января 2020 года.
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КультураБлейк ЛайвлиКино и сериалыНовости культурыДжуд ЛоуYouTube
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