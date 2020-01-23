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2020-01-23T16:00+0300
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Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
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РИА Новости

Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"

08:00 23.01.2020 (обновлено: 16:00 23.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБеспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Составлять карты местности или доставлять медикаменты пострадавшим смогут с помощью беспилотников. Такие задачи ставит перед собой специальный проект "Тайга", над реализацией которого работают в Томской области.
Когда технологии управления и системного контроля сферы использования беспилотных авиационных комплексов будут окончательно разработаны, у проекта не будет практически никаких ограничений.

"Если пропали люди, их не только можно отыскать, но и передать маячок, пакет с необходимыми вещами до прихода спасателей, телефон. Кроме того, беспилотник передаст информацию об особенностях места, чтобы правильно спланировать проведение операции", — привел пример руководитель Сибирского центра Фонда перспективных исследований (ФПИ) Владислав Сычков.

Современные беспилотники можно использовать практически в любой сфере: при чрезвычайных или пожароопасных ситуациях, нарушениях в землепользовании, создании карт и 3D-фотопланов местности, для разных видов мониторинга и контроля, исследования природных ресурсов, в строительстве и геодезии и во многих других областях. И список рабочих задач для беспилотников постоянно дополняется.
Преимущество беспилотника в том, что полученную информацию можно сразу передать заказчику в режиме реального времени. О любом отклонении или несоответствии человек узнает максимально оперативно, и можно утверждать, что на обнаруженные несоответствия не влияет в том числе и человеческий фактор. Кроме того, использование дронов становится год от года все более экономически эффективнее и целесообразнее, чем альтернативные варианты решения тех же задач.
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По словам руководителя Сибирского центра ФПИ, в рамках первого и второго этапов совместной работы с администрацией Томской области было проведено полномасштабное маркетинговое исследование, определены компании и организации, заинтересованные в использовании беспилотников, найдены исполнители, создана бизнес-модель. В том числе разработаны технические требования к наземной и информационной инфраструктуре, без которой невозможно системно управлять всеми аспектами динамично развивающейся высокотехнологичной отрасли услуг с использованием беспилотных авиационных систем.
Сейчас идет следующий этап работы — создание информационной системы управления опытным районом. В этой цифровой системе все модули будут отвечать за разные направления: управление полетами, навигационную обстановку, метеорологическое обеспечение, за интеграцию в общее воздушное пространство, учет сервисов, учет самих компаний-разработчиков и эксплуатантов беспилотников и так далее.
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"Для решения существующих и перспективных аэронавигационных задач мы наладили взаимодействие с Госкорпорацией по организации воздушного движения, без которого невозможно решение этих вопросов", — отметил Владислав Сычков.
До настоящего времени в России ничего подобного не было. И оказалось, что нормативная база к такому комплексному проекту еще не готова. По закону беспилотникам нельзя летать в общем воздушном пространстве с авиацией общего назначения, отметил он.
"Сейчас, чтобы провести работу с применением беспилотника, нужно за пять суток подать заявку в Госкорпорацию по организации воздушного движения, получить разрешение. Тогда воздушное пространство полностью закрывается для работы маленького беспилотника", — рассказал Владислав Сычков.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, инициатор проекта по созданию опытного района в регионе, обратился в Совет Федерации для решения этой проблемы.

"Отечественные разработчики беспилотных технологий научились преодолевать ветер, дождь и туман, но нормативные барьеры пока преодолеть не могут. Для сферы беспилотных технологий очень важно принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах", — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Проект "Тайга" сейчас активно набирает обороты, разрабатываются все возможные сценарии системной работы. Следующая задача в этом амбициозном и по-настоящему пилотном проекте — масштабировать полученный результат и новую систему управления воздушным движением беспилотных авиационных систем в других регионах нашей страны.
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Хорошие новостиХорошие новостиФонд перспективных исследованийСергей ЖвачкинТомская область
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