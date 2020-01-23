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РИА Наука
2020-01-23T10:48+0300
https://ria.ru/20200123/1563691407.html
Равнение на север. Как скандинавская диета влияет на здоровье
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РИА Новости

Равнение на север. Как скандинавская диета влияет на здоровье

08:00 23.01.2020 (обновлено: 10:48 23.01.2020)
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© Depositphotos / MitaStockImagesСкандинавская диета
Скандинавская диета
© Depositphotos / MitaStockImages
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые собираются обновить рекомендации по скандинавской диете — популярной в северных странах системе питания, разработанной для борьбы с высокой смертностью от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что правильное меню может сдерживать развитие хронических болезней. Как обстоят дела на самом деле — в материале РИА Новости.

На подножном корму

В 1968 году медицинские общества Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции призвали власти заняться пищевыми привычками населения. К тому времени накопилось много данных о том, что здоровая диета снижает риск хронических заболеваний. Ученые рекомендовали прежде всего сократить в ежедневном питании долю жиров и, в частности, насыщенных. От трансжиров следовало отказаться совсем.
В 1980 году вышла в свет первая версия рекомендаций по скандинавской системе питания (Nordic Nutrition Recommendations). За основу взяли популярную средиземноморскую диету и приспособили к северным условиям.
Надо есть меньше красного мяса, животные жиры заменить растительными, только вместо оливкового масла, которое в Скандинавских странах дорогое, взять рапсовое. Нехватку мяса восполнить рыбой. Переходить на низкокалорийные молочные продукты. Побольше овощей и фруктов, ягод. Поменьше сахара, сладостей, газировки, соли и алкоголя. Вместо обычного хлеба — цельнозерновой.
Скандинавскую диету обновляют каждые несколько лет. Как правило, меняют доли жиров, углеводов и белка в ежедневном питании людей разного возраста. Например, в последней версии, подготовленной в 2012-м, процент калорий, получаемых человеком из любых жиров, увеличили с 35 до 40.
С некоторых пор набирает популярность новая скандинавская диета (New Nordic Diet), где еще сильнее упор на продукты, характерные для северных стран. Из рыбы — лосось, сельдь, треска, хлеб предпочтительно ржаной, из овощей — капуста, корнеплоды. Ягоды лучше лесные, экзотическим фруктам следует предпочесть яблоки и груши.
По данным Европейской ассоциации превентивной кардиологии, в Норвегии с 1990 года люди живут дольше на четыре-пять лет, смертность от ишемических болезней и сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 22 и 23 процента. Борьба с раком идет менее успешно. Сказать же, каков вклад в эти изменения именно системы питания, довольно сложно.
© Иллюстрация РИА НовостиВ скандинавском варианте средиземноморской диеты обычный хлеб рекомендуется заменять на цельнозерновой, сливочное масло и спреды на животном жире — на растительные масла, жирные молочные продукты на низкокалорийные
Скандинавская диета
© Иллюстрация РИА Новости
В скандинавском варианте средиземноморской диеты обычный хлеб рекомендуется заменять на цельнозерновой, сливочное масло и спреды на животном жире — на растительные масла, жирные молочные продукты на низкокалорийные

Ешь морошку, селедку жуй

Чтобы понять, как скандинавская диета влияет на здоровье, запустили несколько программ с большим числом волонтеров.
В результате многолетних наблюдений выяснилось, что в Дании диета понизила смертность, особенно среди мужчин, и уровень заболеваемости раком толстого кишечника. Также есть данные об улучшении ситуации с проблемой лишнего веса и восприимчивости к инсулину.
А вот в Швеции особой связи между злоровым питанием и уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний не увидели, за исключением разве что особой категории волонтеров — бывших курильщиков.
В других работах соблюдением новой скандинавской диеты, более традиционной, объясняют уменьшение обхвата талии — одного из двух главных параметров ожирения — и улучшение ситуации с субклиническим воспалением — так называют воспаления, протекающие в организме скрыто, выявить их можно только по биомаркерам крови.
В исследовании SYSDIET с участием двухсот человек из четырех северных стран установили: чем больше соблюдаются рекомендации по здоровому питанию, тем ниже уровень холестерина, биомаркера воспаления и давление.
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Зыбкая связь диеты и здоровья

В целом ученые предполагают, что скандинавская диета влияет на здоровье примерно как средиземноморская. Однако чем дальше, тем больше противоречивых результатов.
Например, в Германии проанализировали данные масштабного эксперимента с участием более чем 27 тысяч мужчин и женщин среднего возраста, жителей города Потсдам. С 1994-го их каждые два-три года опрашивали об образе жизни, питании и здоровье. Сгруппировали всех в зависимости от того, насколько близка диета к скандинавской и средиземноморской.
Выяснилось, что за десять лет мониторинга среди приверженцев скандинавской диеты обоих полов риск инфарктов снизился статистически незначительно, инсультов — только среди мужчин. В то же время средиземноморская диета более четко связана с уменьшением случаев диабета второго типа и инфаркта среди женщин. Какой-либо положительной корреляции на заболеваемость раком ни у одной из диет не выявлено.
Как указывают авторы из Норвегии, данные о снижении скандинавской диетой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний неоднозначны. Норвежцы предлагают изучить в этом контексте биомаркеры инфаркта миокарда.
Подвергнуты сомнению и выводы об уменьшении обхвата талии. Во всяком случае, это не подтвердили авторы систематического обзора из Ирана. Они проанализировали семь исследований, где участвовали в сумме 774 человека. И заключили, что научно обосновано только снижение массы тела. Те же ученые опровергли утверждение, что северный способ питания влияет на уровень биомаркеров воспаления.
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