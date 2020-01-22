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Врачи рассказали о состоянии госпитализированных в Пулково пассажиров
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии госпитализированных в Пулково пассажиров

23:53 22.01.2020 (обновлено: 23:54 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Россиянин и китаец, приехавшие в Петербург из КНР, где обнаружена вспышка нового вида коронавируса, и попавшие в среду в больницу с подозрением на ОРВИ, находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет, передает городской комитет по здравоохранению.
Как сообщала РИА Новости представитель городского управления Роспотребназора, в среду в Санкт-Петербурге был госпитализирован с подозрением на ОРВИ гражданин России, прилетевший из Шанхая и сам обратившийся к медикам. У него были выявлены одышка и температура около 38 градусов.
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Также в среду в инфекционную больницу доставили гражданина Китая, прилетевшего в Петербург из Пекина неделю назад. После обращения в коммерческое медучреждение пациента доставили в инфекционную больницу с подозрением на ОРВИ. Как сообщала РИА Новости представитель комздрава города, коронавирусная инфекция у этого пациента не подтвердилась, а результаты обследования россиянина станут известны в четверг.
"Состояние обоих пациентов оценивается как средней степени тяжести. Жизнеугрожающих симптомов нет", - говорится в сообщении комитета по здравоохранению его на официальной странице "Вконтакте".
Как уточняет ведомство, изоляция пациентов "связана с мерами противоэпидемической безопасности".
"Стационары Санкт-Петербурга готовы к приему больных с любыми инфекционными заболеваниями и оснащены всем необходимым для оказания им медицинской помощи", - информирует комздрав.
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ПулковоСанкт-ПетербургРаспространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоКитайРоссияПроисшествия
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