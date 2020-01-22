Врачи рассказали о состоянии госпитализированных в Пулково пассажиров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Россиянин и китаец, приехавшие в Россиянин и китаец, приехавшие в Петербург из КНР , где обнаружена вспышка нового вида коронавируса , и попавшие в среду в больницу с подозрением на ОРВИ, находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет, передает городской комитет по здравоохранению.

Как сообщала РИА Новости представитель городского управления Роспотребназора, в среду в Санкт-Петербурге был госпитализирован с подозрением на ОРВИ гражданин России, прилетевший из Шанхая и сам обратившийся к медикам. У него были выявлены одышка и температура около 38 градусов.

Также в среду в инфекционную больницу доставили гражданина Китая, прилетевшего в Петербург из Пекина неделю назад. После обращения в коммерческое медучреждение пациента доставили в инфекционную больницу с подозрением на ОРВИ. Как сообщала РИА Новости представитель комздрава города, коронавирусная инфекция у этого пациента не подтвердилась, а результаты обследования россиянина станут известны в четверг.

"Состояние обоих пациентов оценивается как средней степени тяжести. Жизнеугрожающих симптомов нет", - говорится в сообщении комитета по здравоохранению его на официальной странице "Вконтакте"

Как уточняет ведомство, изоляция пациентов "связана с мерами противоэпидемической безопасности".